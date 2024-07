Michelle Rodríguez denuncia un acto de discriminación en antro de CDMX

La actriz de "40 y 20" dijo que una de sus amigas e integrantes de su equipo de trabajo no pudo ingresar al lugar por presunta discriminación.

Michelle Rodríguez denunció por medio de redes sociales un acto de discriminación en un exclusivo antro de Ciudad de México.

La actriz que se destacó en producciones de comedia como "40 y 20" y "Mirreyes contra Godínez" publicó un video por medio de Instagram para contar esta desagradable experiencia.

“ Si has sido víctima de discriminación, ten claro que no es tu culpa, no es personal y no tiene que ver con quien eres. Te abrazo fuerte. La discriminación es un delito ”, escribió en el pie del video.

La también comediante aclaró que ella no fue la víctima de esta discriminación, pero sí una de sus amigas, que además forma parte de su equipo de trabajo.

“ Ayer una de mis amigas, que además es gente de mi equipo, fue discriminada en Phonique en Palmas. Lo que pasó es que ella fue al antro con sus amigos y solo a ella no la dejaron pasar. Pensé que eso ya no pasaba. No podemos seguir participando en esto ”, comentó.

" Ella no tenía ninguna razón por la cual no fuera ni siquiera recibida en el establecimiento (...) ¿Quiénes somos para decir "tu no"? Me parece muy violento, me parece un acto de discriminación fatal... ", señaló.

También hizo un llamado al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para dar seguimiento a este caso, además de dejar en claro que ella jamás pondrá en pie en el lugar.

“ Si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase, pues que las tome. La discriminación no está chida y si no lo decimos va a seguir pasando. Me parece nefasto que haya lugares donde siga pasando esto (...) Ya me ha pasado, se siente de la chingada, si les ha pasado, lo lamento, los abrazo mucho ", expresó.