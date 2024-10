Mario Bezares se reencuentra con su esposa en aniversario de bodas

Con motivo de su 33 aniversario, Brenda Bezares ingresó a La Casa de los Famosos para festejar unos momentos con su esposo.

Brenda Bezares sorprendió a su esposo, Mario Bezares con una visita sorpresa en 'La Casa de los Famosos' para conmemorar su 33 aniversario de bodas.

La producción del programa había preparado un video con saludos de Brenda para despistar a Mario y luego una llamada telefónica.

“Mi vida linda, ¿cómo estás mi amor? mamacita de mi vida” , dijo Mario emocionado al escuchar la voz de su esposa.

“Me encantaría estar ahí abrazándote, (...) pero ni te emociones que yo estoy en Monterrey así que ni te voltees a la puerta. Te he visto que has bajado de peso pero no te he visto hacer ejercicio, quiero que hagas ejercicio subiendo a la suite” , dijo Brenda antes de colgar.

Después, ‘La Jefa’ le pidió a Mario que subiera a la suite del líder y al entrar se encontró con una cena romántica y un impresionante ramo de rosas que decoraba la habitación. Ahí fue donde se encontró con la verdadera sorpresa: su esposa Brenda.

Ambos se lanzaron a abrazarse y no pudieron ocultar su emoción al verse nuevamente tras nueve semanas de aislamiento.

Brenda le regaló a ‘Mayito’ un suéter con una foto de ambos, detalle que lo emocionó. La pareja celebró su aniversario, lo que reflejó en pantalla la fortaleza de su relación y los momentos difíciles que han superado juntos.

Uno de los momentos más difíciles que han superado juntos sucedió en 1999, cuando Mario fue señalado como sospechoso en el atentado que le dio muerte al conductor Paco Stanley. Por eso, fue arrestado el 22 de junio de ese año y permaneció en prisión hasta su liberación el 20 de enero de 2001.