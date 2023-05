Marco Antonio Regil se define como sapiosexual; ¿Qué significa?

Durante una entrevista con Paty Chapoy, el conductor habló sobre su vida amorosa y muchos otros temas.

Muchos se han preguntado sobre la vida amorosa del conocido conductor de televisión Marco Antonio Regil, quien recién fue entrevistado por Pati Chapoy y habló sobre diversos aspectos de su vida personal y laboral.

Entre varios temas, Regil contó que su madre intentó abortarlo en más de una ocasión, al igual que comentó sobre cómo forjó su camino en el mundo de los medios de comunicación, ganando un concurso de locución a los 15 años de edad.

Sin embargo, una de las cosas más llamativas que dijo el conductor fue relacionado a su sexualidad y el cómo se interesa por una persona, asegurando que se considera sapiosexual.

"Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente", confesó Marco.

¿Qué significa ser sapiosexual?

La sapiosexualidad es un término que se ha popularizado en los últimos años y se refiere a la atracción sexual que surge por las capacidades cognitivas que favorecen el aprendizaje, es decir, el intelecto de la otra persona se convierte en su rasgo más atractivo.

Regil reveló que a lo largo de su vida se enfocó en el trabajo y en cuidar de su madre, antes que en establecerse con una pareja. Además, detalló que estuvo a punto de casarse en una ocasión, pero no se concretó porque la persona en cuestión quería que la mantuviera.

La declaración de Regil ha generado interés en el público y ha dado pie a diferentes opiniones y reflexiones sobre la sexualidad y el intelecto en las relaciones amorosas, aunque algunos aún mantienen sus dudas sobre las preferencias sexuales del conductor.