Acosan a Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos

Señalan que Maripily Rivera no lo deja en paz dentro del reality show de Telemundo.

Lupillo Rivera externó la incomodidad que siente tras varias situaciones que han sucedido con una de las integrantes de La Casa de los Famosos, Maripily Rivera.

La actriz puertorriqueña ha actuado de tal manera que el cantante de regional mexicano y el resto de los habitantes se han sentido incómodos, a tal punto que Lupillo se lo expresó a Leslie Gallardo tras cuestionarle cómo se sentía al respecto.

" ' Un chi..., o sea, la neta me siento incómodo ' ", contó Leslie, a lo que justificó que le había hecho dicha pregunta dado que le mencionó a Lupillo que la puertorriqueña les había mostrado la lencería con la cual duerme en el mismo cuarto de Rivera.

" Yo me paro 3, 4 veces al baño en la noche y cada que yo me despierto Maripily se despierta conmigo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente va a decir: 'ah, a esa hora están terminando de co... ", comentó Lupillo.

Reaccionan en redes

En redes sociales se han dividido opiniones, pues comentan que si la situación fuese al revés lo tacharían como una falta de respeto y acoso; por lo contrario, otros internautas mencionan que el cantante es un exagerado.