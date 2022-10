"Estoy orgulloso de mi pasado": Luis de Llano sobre denuncia de Sasha Sokol

El productor aseguró no tiene que disculparse de nada ante la denuncia de Sasha Sokol sobre el abuso que vivió por parte del productor Luis de Llano cuando ella tenía 14 años de edad.

El productor Luis de Llano reapareció ante los medios de comunicación este lunes, cuando fue interceptado por varios reporteros a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En pocos minutos, Luis de Llano reiteró su inocencia ante la denuncia por daño moral presentada por la cantante Sasha Sokol en su contra hace algunos meses, en la que exige disculpas públicas y una indemnización, cuyo monto será donado a una organización contra el abuso sexual infantil.

"No voy a llegar a ningún acuerdo de nada. Nunca me he arrepentido de nada, estoy muy orgulloso de mi nombre, de mi trayectoria y mi carrera. Yo estoy muy orgulloso de quien soy y el que nada debe, nada teme", señaló Luis de Llano en charla con los medios.

"Cincuenta y tantos años en Televisa, nunca hubo una queja de mi, ni nada. Mi trabajo en Televisa fue de muchos años, muchos grupos, muchos programas, novelas y series. Estoy muy orgulloso de mi pasado y de mi presente".

Durante el encuentro, el productor compartió que hasta el momento no ha tenido contacto alguno con Sasha Sokol, y confía en que el asunto no llegue a los tribunales.

"Espero que esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa, tiene que ser así. Yo no me disculpo de nada, pues yo no hice nada, según yo y según mucha gente", puntualizó el productor musical y de televisión, de 77 años.

"No tengo un mensaje para nadie. Yo no voy a demandar a nadie, sería incapaz. No voy a demandar aunque me difamen. Yo soy una persona recta".

Te puede interesar Luis De Llano se contradice en declaraciones sobre relación con Sasha Sokol

Sasha Sokol dio a conocer en marzo pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que vivió abuso por parte del productor Luis de Llano Macedo cuando ella tenía 14 años de edad. Cuatro meses después oficializó la denuncia en un proceso legal; Macedo ya fue notificado.

"De eso no voy a hablar, en buena onda saben que siempre hablo de todo, pero no es todavía el momento. No es el silencio, pero de verdad no hablo de eso", esquivó Luis de Llano cuando se le cuestionó directamente sobre el presunto abuso.

En el encuentro con la prensa, el productor aprovechó para desmentir que haya sufrido de depresión tras las denuncias de Sasha Sokol, además que dijo que su familia lo apoya en todo.

"Estoy muy bien, trabajando mucho, sin parar. Estoy muy feliz, ¿no me ven la sonrisa? Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy bien. No me ha afectado (la denuncia)", aseguró.

"Mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos, ustedes la prensa. Tengo muy clara mi mente y muy clara mi vida".