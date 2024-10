Lucía Méndez revela que su crush con el Canelo Álvarez

La actriz expresó que si fueran más joven, no se le iba vivo.

Lucía Méndez se ha mantenido en el ojo del público, esto por su pasada participación en la alfombra roja de “La Máquina”, una serie original de Hulu. Donde, la actriz reveló que su crush era Saúl ‘Canelo’ Álvarez y que si lo hubiese conocido cuando era más joven, no se le iba “vivo”.

Fue a través del portal de noticias “Hoy día”, donde captaron a la actriz confesar públicamente que si ambos hubiesen coincidido cuando ella era más joven, ella misma se habría declarado la campeona del boxeo.

"Yo dije que si el Canelo hubiera estado cuando yo era joven no se me va vivo" , declaró.

Ante esto, la actriz recalcó que nunca saldría con un hombre casado, ya que era algo que le había enseñado su padre, esto, porque fue cuestionada si actualmente se daría una oportunidad con el Canelo, en dado caso si él la invitará a salir.

“No, no, adulterio no, mi papá me dijo un día: nunca un casado hija, porque el día que tú andes con un casado esas lágrimas de esa mujer las vas a pagar tú, nunca andaré con un casado, nunca...Aclaro que sí él hubiera estado en mi vida cuando yo era joven, no ahorita, no vayan a hacer un chisme", argumentó.