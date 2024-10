Livia Brito explota contra los reporteros y los graba con el celular

La actriz cubana enfureció y dio por terminada abruptamente con una entrevista

actriz cubana tuvo un altercado con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad deMéxico.

La protagonista de telenovelas como "Muchacha Italiana viene a Casarse" tuvo un encuentro con los reporteros que la abordaron con cámara y micrófono.

Sin embargo, las cosas se volvieron tensas cuando un periodista le comentó que han notado que últimamente está "defendiéndose" en redes sociales por la demanda contra el paparazzi al que agredió durante sus vacaciones en Cancún en 2020.

"Yo estoy tratando de negociar con él desde un inicio, pero el pedía 1 millón de pesos”, comentó la actriz.

“Me han juzgado durante cuatro años muy duro y me han dicho miles de cosas, que me regrese a mi isla que si no me gusta vivir aquí, que me quiten el trabajo, miles de cosas que he sufrido muchísimo y he tenido que tomar terapia durante cuatro años”.

Visiblemente molesta, Livia acusó a los medios de comunicación de no ser neutrales y de distorsionar información para crear una mala imagen sobre ella.

Incluso en un momento de tensión, agarró el micrófono de uno de los reporteros y acusó a un programa de espectáculos de difamarla.

Ya, de verdad, me ponen mal, estoy temblando”, dijo bastante frustrada a los periodistas.

Siempre se ve mi cara, pero no se ven las preguntas que ustedes los reporteros me hacen a mí, y cuando ustedes editan y sacan los programas, editan lo que quieren, y en las entrevistas se hace lo que ustedes quieren y no lo que yo dije, por eso ya no doy entrevistas”.

Después de eso, la cubana se retiró, y mientras caminaba hacia el lobby del aeropuerto escuchó como uno de los reporteros le dijo: "Livia, ¿pero qué te pasa?".

Es entonces que la actriz timó su celular y comenzó a grabar a los reporteros.

"Es esta persona, acaba de decir y es este programa", expresó, pero los demás reporteros se "unieron" en defensa de su compañero, al decir que solo hacían su trabajo.

“Me voy a retirar por mis compañeros, pero yo no te he hecho nada malo, yo desde que te conozco he sido sumamente respetuoso contigo”, le respondió el periodista en cuestión.