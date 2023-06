Linda Hamilton se unirá a 'Stranger Things' en su quinta temporada

Durante el evento TUDUM se reveló la incorporación de la actriz al elenco de la próxima temporada.

La aclamada serie de Netflix, "Stranger Things", sorprenderá a sus fanáticos en su quinta y próxima temporada con la incorporación de la reconocida actriz Linda Hamilton, conocida por su papel en "Terminator".

Durante el evento TUDUM en Brasil que se llevó a cabo el sábado 17 de junio, Netflix presentó emocionantes adelantos y anuncios de sus próximos estrenos, siendo uno de los que captó gran atención el regreso de Stranger Things.

En la cuarta temporada de la serie que se dividió en dos partes, los protagonistas, encabezados por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Noah Schnapp se enfrentaron a un poderoso enemigo llamado Vecna.

Durante TUDUM se reveló que Linda Hamilton se unirá a la trama de ciencia ficción y suspenso ambientada en los años 80. La serie sigue las aventuras de un grupo de jóvenes amigos que viven en un pueblo de Indiana y enfrentan sucesos sobrenaturales, incluyendo la misteriosa desaparición de uno de ellos.

Ícono del cine

La incorporación de Hamilton ha generado gran emoción entre los fanáticos, ya que la reconocida actriz se ha convertido en un ícono del cine gracias a su recordado papel como Sarah Connor en la franquicia de "Terminator". Su interpretación de una mujer fuerte y valiente que lucha contra un futuro dominado por máquinas asesinas ha ganado la admiración del público, por lo que su llegada al elenco de "Stranger Things" promete agregar aún más emociones a la serie.

Además de este personaje, la actriz de 66 años cuenta con una destacada trayectoria en el cine, y entre sus películas más reconocidas se encuentran "Black Moon Rising" (1986), "Dante's Peak" (1997), "The Secret Life of Girls" (1999) y "Missing in America" (2005).

Linda Hamilton también ha recibido numerosos reconocimientos y premios por su talento actoral, siendo nominada al premio Saturn por su actuación en "The Terminator" y ganando el premio a la Mejor Actriz de Acción en los MTV Movie Awards por su papel en "Terminator 2: Judgment Day".