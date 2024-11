Laura Zapata confirma que ya habló con las hijas de Ernestina Sodi

La actriz cuenta cómo se enteró de la hospitalización de su hermana

Laura Zapata se comunicó con las hijas de su hermana Ernestina Sodi, Camila y Marina, para enviar sus mejores deseos, obteniendo una respuesta positiva por parte de sus sobrinas, pese a que, desde hace años, la relación entre ellas es nula.

Durante un evento de apoyo a personas de la tercera edad, esta tarde, la villana de las telenovelas fue abordada de la prensa, que la cuestionó acerca de si existía alguna novedad acerca del estado de salud de Ernestina, quien fue hospitalizada de urgencia por los dos infartos que sufrió hace unos días.

"La Zapata" expresó que se enteró de la dificultad que atraviesan las Sodi, luego de que su hijo Patricio coincidiera con Camila y Marina, sus primas, en el hospital, debido a que su padre estaba internado el mismo centro de salud que Ernestina.

La actriz afirmó que los únicos pormenores que conoce es que "Titi", como la apoda su familia, sufrió dos infartos, que provocaron al ruptura de la vena aorta a sus 64 años, lo que provocó que la escritora fuera intubada y atendida en terapia intensiva.

A raíz de estos acontecimientos, Laura confirmó que se puso en contacto con su sobrina Marina, la única de las integrantes de la familia con la que mantiene comunicación.

"Marina, la única que asistió al velorio de mi abuela (Eva Mange) y la única que pidió una prenda de mi abuela como recuerdo, entonces yo le mande un mensaje, porque tengo su teléfono: ´-Mariana, siento mucho lo que te pasa a tu mamá, estoy aquí presente, estoy orando por ella´".

Sin embargo, fue Camila Sodi quien le respondió, debido a que Mariana no tenía su celular en ese momento.

"No me contestó Marina, porque estaba hablando con los abogados, me contestó Camila: me dice ´-Hola, soy Cam. Muchas gracias por preocuparte´"-.

A lo que la Zapata contestó: "Bueno, aquí estoy al pendiente, si hay alguna otra noticia, y si consideran que necesito yo saberla, con mucho gusto estoy aquí pendiente".

Hasta el momento, la actriz no recibe réplica de este mensaje, pero aseguró que tampoco la espera, pues ella ya se encuentra orando por la salud de su hermana, que es lo único que ahora puede hacer por ella.

"Lo único que puedo hacer por ella es orar, rezar, pedir por la salud, por ella y por sus hijas; no he recibido ninguna respuesta, tampoco estoy esperándola, yo sigo haciendo lo mío por mi lado, que es orar por ella, pedirle a Dios, yo estoy en oración por su vida", destacó.