"¡Hipócritas!": Laura Bozzo se pelea y renuncia a MasterChef Celebrity

La conductora peruana discutió con sus compañeros y decidió abandonar el reality a pocas semanas de finalizar.

A sólo unas pocas semanas de llegar a la final de MasterChef Celebrity México, Laura Bozzo renunció al programa.

La conductora, quien era una de las participantes más polémicas de esta temporada, decidió salir de la competencia por todos los problemas que vivió a lo largo de la producción, especialmente en el último reto que fue la "gota que colmó el vaso".

Todo ocurrió el pasado domingo donde ella fue la capitana del reto de campo. Las cosas comenzaron mal para la peruana, ya que a unos minutos de comenzar la dinámica, se quemó la mano, lo que le impidió intervenir y sólo se limitó a supervisar al equipo conformado por Ernesto, Rossana y Ferka. Lamentablemente perdieron el reto.

Esto hizo que la conductora de "Laura en América" confrontara a Ferka, lo que generó fuertes tensiones tanto en el equipo como en los demás integrantes del programa. Fue por este motivo que antes de comenzar el segundo tramo, Laura anunció su renuncia.

" Yo quisiera decir que estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente. Yo ya no puedo tolerar esta situación de dolor que tengo, de energías negativas, de frustración constante y por eso he decidido... Darles las gracias a todos mis chefs (...) Se va uno de los demonios ”, expresó mientras entregaba su mandil negro.

¡Fue una difícil decisión! Esta noche una celebridad expresó que se siente muy estresada y le dice adiós a #MasterChefCelebrity. pic.twitter.com/u1wZTCV08T — M?s???C??? M?´x??? (@MasterChefMx) June 17, 2024

Aunque sus compañeros Rey Grupero, Harold Azuara y Litzy se acercaron para despedirse de ella, no permitió que la cantante se le acercara. Luego se despidió de los chefs y abandonó la cocina.

Después de la emisión del programa, Bozzo arremetió contra varios de los participantes, especialmente Ferka y Jawy Méndez, por conspirar contra otros concursantes y hacer que los expulsaran.

“ En esta vida uno tiene que escoger sus batallas y no perder el tiempo, por eso decidí abandonar @MasterChefMx primero está mi salud, me dolía muchísimo la mano, pero más allá de eso la energía negativa de los hielitos hipócritas. Espero gane mi @haroldazuara ”, publicó en X.