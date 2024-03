Silvia Pinal dejó hospital; da sus primeras palabras tras 11 días internada

Las primeras palabras de Silvia Pinal tras ser dada de alta han preocupado al mostrar cierto desconcierto ante las preguntas de la prensa que la esperaba.

La primera actriz, Silvia Pinal, fue dada de alta, y la tarde del 11 de marzo, abandonó el hospital acompañada de su familia después de permanecer internada durante 11 días, para tratar unas lesiones que presentaba en la espalda.

Desde las primeras horas del lunes, las especulaciones sobre la salida de la actriz comenzaron a circular, pero fue hasta pasadas las 16:00 horas que los doctores le otorgaron el alta médica y salió del nosocomio.

Preocupan declaraciones de la actriz

Silvia Pina tuvo un breve encuentro con la prensa que la esperaba a su salida de la clínica, a quienes la actriz les mencionó que estaba feliz y no esperaba un recibimiento así, pues todo había sido maravilloso: "Muy feliz, todo resultó muy bonito, no esperaba yo tanto" , indicó con un poco de dificultad para hablar.

Al ser cuestionada directamente sobre su alta, dio una respuesta que alarmó a sus seguidores por el gesto de desconcierto con el que respondió: "¿De alta, dar de alta? No, no, yo no entré a ningún lado" , comentó la primera actriz.

Abandona el hospital con buen pronóstico médico

La última diva del Cine de Oro mexicano continuará su recuperación en casa y cuando los doctores les den luz verde, contemplarán la posibilidad de llevarla a la playa, tal y como es su deseo.

“Cuando los doctores nos den luz verde, podemos contemplar la posibilidad de llevarla para Acapulco, mientras tanto va a tener que tener muchos cuidados en casa” , explicó Luis Enrique Guzmán.

Asimismo, el hijo de la originaria de Guaymas, Sonora, desmintió que la salud de su madre haya estado comprometida; incluso, reveló que la actriz dejó el hospital con un muy buen pronóstico médico.

“Sus signos vitales siempre estuvieron bien, jamás tuvo ni baja de presión; su corazón está fuertísimo. (...) Ella tiene muy buena salud y está de muy buen humor con todos” , finalizó.