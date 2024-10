La Rosa de Guadalupe estrena capítulo de Gala Montes y su mamá

El programa retrató el pleito que tuvo la actriz con su mamá antes de ingresar a “La Casa de los Famosos México”

Televisa lo vuelve a hacer, pues “La Rosa de Guadalupe” acaba de estrenar un nuevo capítulo que se basa en el escándalo entre Gala Montes y su mamá Crista Montes.

Antes de que la joven actriz ingresara a la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, acusó a su mamá de explotarla laboralmente, de tener conflictos por dinero y de que la rechazara por ser bisexual. Crista, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que sus hijas la habían explotado.

" Yo me fui a trabajar para pagar sus tratamientos, que no son baratos. Lo hice todo por amor. El día que yo le exijo mi dinero a mis 23 años, yo no tenía dinero, trabajaba como pend*** y no tenía dinero, mi mamá me daba efectivo [...] Estaba sometida con mi mamá ", dijo Gala en aquel entonces.

Toda esta situación inspiró a Televisa a producir el capítulo "Minita de Oro", que contiene varias referencias al problema de Gala y Crista.

En el episodio, el personaje principal "Leila", de 23 años, es una artista cuya mamá "Irene" es su mánager, quien se aprovecha del trabajo de su hija para su beneficio.

Los problemas surgen cuando "Leila" descubre que tras años de trabajo no hay un solo ingreso ahorrado para ella, por lo que tendrá que enfrentar a su madre.

Hasta el momento, ni Gala Montes ni Crista Montes han reaccionado a este capítulo.