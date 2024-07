"La regué muy cañón": Paola Durante se disculpa con Mario Bezares

La presentadora le pidió perdón al actor por distanciarse de él tras ser absueltos como sospechosos de asesinar a Paco Stanley

"La Casa de los Famosos" marcó el reencuentro entre Paola Durante y Mario Bezares después de 25 años, quienes entre lágrimas lograron hacer las paces. La famosa presentadora pudo disculparse cara a cara con su colega por distanciarse de él luego de que ambos fueran absueltos como sospechosos de asesinar a Paco Stanley.

"Yo ahorita me he sentido como rara porque dije ‘yo quiero tener la misma relación que tenía con Mario’ y no la he sentido, porque yo la regué muy cañón, Mario” , confesó Paola.

Del mismo modo, Bezares recalcó que era de humanos equivocarse y recordó cuando Paola le envió un audio disculpándose por lo sucedido y que fue gracias a un consejo que le dio Brenda Bezares que le animó a responderle a la presentadora de televisión.

“Cuando le dije ‘Paola me escribió, me mandó un audio que la perdonara’ y me decían ‘tú sabrás y yo creo que sí se merece una segunda oportunidad porque todos somos humanos’ y fue cuando yo te escribí y te dije que no había bronca” , comentó Mario.

Además, hizo hincapié en que la persona que más sufrió en este proceso fue Durante, ya que se encontraba sola y relató que durante esos momentos le solicitaba a los custodios que le enviaran mensajes a Paola.

“Le decía a los custodios: ‘díganle a Paola que diga que se siente mal para que se vaya a la cosa esta médica para cotorrear’, para distraerte un poco” , añadió Mario.

Paola agradeció a Bezares por ser una “parte fundamental” durante el proceso judicial. Mientras que Bezares afirmó no guardar rencor contra ella y que ambos eran inocentes.

“Somos inocentes mamita linda. Ustedes deben de tener su corazón y su alma totalmente limpia” , finalizó.