Maribel Guardia y su receta para una cintura delgada

La artista mexicana dispuesta a conectar con el público, compartió un video en donde menciona su secreto para mantener su cuerpo en forma.

Una nueva etapa comenzó para Maribel Guardia, de la mano de la conducción del programa "Esto ya es personal", transmitido por Unicable a las 19:00 horas. Además, la artista de 63 años también puso su voz para la cortina musical del formato televisivo. Más radiante que nunca y dispuesta a conectar con los televidentes y con los protagonistas de cada edición, la actriz volvió al rol de conductora con mucho cariño de parte de sus fans.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, además de promocionar su nuevo proyecto laboral, Maribel sale posando con un artículo que la ayuda a tener su cintura pequeña. A través de un video con una canción de Rosalía, la actriz comparte un secreto para contener esa parte del cuerpo.

"Que los tamalitos de hoy no te impidan lucir increíble. Ya no hay más excusas", ha sido el epígrafe con el que la histriónica ha compartido su secuencia de fotografías en video, para sus más de 7.8 millones de fans de la red social de Meta. Más de 70 mil personas fueron las que le dieron "Me gusta" a su consejo.

Además, fueron casi mil personas las que dejaron un comentario en la publicación para Guardia. "Hermosa", le escribió Lis Vega. "Bella", le expresó África Zavala. Mientras que la periodista deportiva Maribel García le dijo: "Demasiado bella". "La más bella de las bellas", fue otro mensaje de halago para la madre de Julián Figueroa.

Si bien la artista nacida en Costa Rica siempre presume su figura escultural y su cintura pequeña, cabe mencionar que, además de utilizar a veces su faja reductora para el abdomen, también sigue una rutina de ejercicios y lleva a cabo una alimentación equilibrada para lucir fuerte y tonificada.