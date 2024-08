La Casa de los Famosos responden ante las declaraciones de AMLO

Televisa Univisión dio un comunicado de prensa ante las declaraciones del presidente de la Republica donde pone en duda la popularidad del programa,

Televisa Univisión a través de redes sociales emitió un comunicado donde resaltaron que el programa ‘La Casa de los Famosos’ es el suceso mediático más relevante en la historia del país, esto después de las declaraciones que dio Andrés Manuel López Obrador, donde el presidente de la República puso en duda la popularidad del programa.

Fue a través de la cuenta oficial de prensa de Televisa Univisión en X (antes Twitter) donde emitieron un comunicado donde agradecen a la audiencia y patrocinadores por el gran interés por el reality show, mismo que ha recaudado más de 6.5 mil millones de reproducciones en video.

“Más de 6.5 mil millones de reproducciones de video en redes sociales en tan solo tres semanas de esta temporada. Esto es 30% más suficiencia que tuvo 'La Casa de los Famosos México 2023' durante toda su transmisión” , se lee en el comunicado.

Récord de audiencia digital en México por un contenido audiovisual: 6.5 mil millones de reproducciones de video con #LaCasaDeLosFamososMX 2024 pic.twitter.com/OZ8hvJXt1s — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) August 15, 2024

También resaltaron que estas métricas son señal de que es hito audiovisual y un fenómeno social, mismo que jamás había sido visto en la televisión mexicana y plataformas digitales. No obstante, aprovecharon para hacer hincapié en que durante las otras 6 semanas restantes cuidaran todo a detalle para garantizar un programa ejemplar.

AMLO habla sobre 'La Cada de los famosos'

Durante la conferencia matutina del jueves 15 de agosto, el presidente de México, fue interrogado sobre la posibilidad de sancionar a la producción de “La Casa de los Famosos” debido a comentarios misóginos dirigidos a las participantes del reality show, donde admitió que no ha visto el programa pero se encontraba al tanto.

“He oído hablar del programa, pero nunca lo he visto. No sé de qué se trata exactamente. Lo que puedo decir es que debemos garantizar las libertades. Si hay excesos, que no nos involucren a nosotros y que la Gobernación no mande memorándums, notas, ni siquiera advertencias” , declaró.

#DYinforma | AMLO llama a que no haya censura ante polémica en La Casa de los Famosos México: "A lo mejor ni rating tiene". Durante la mañanera pidió que se garanticen las libertades: "si hay excesos, yo creo que les afecta a los productores del programa y a la televisora". pic.twitter.com/BKyyqNMIod — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) August 15, 2024

Por otro lado, AMLO señaló que los verdaderos afectados por la controversia son los dueños de la televisora, y cuestionó si “La Casa de los Famosos” es realmente el programa más visto de Televisa: “creo que más que una censura gubernamental, son los ciudadanos quienes deciden. A lo mejor ni rating tiene. He oído que en Televisa hay una telenovela llamada ‘La Rosa de Guadalupe’, esa es la que tiene más rating” , concluyó