Shanik Berman llama 'hipócrita' a Mario Bezares

Shanik Berman eliminada y acusa a Mario Bezares de hipócrita en La Casa de los Famosos

Shanik Berman se convirtió en la segunda eliminada de esta emisión de La Casa de los Famosos. Sin embargo, no se fue sin antes despotricar contra Mario Bezares a quien tachó de hipócrita.

La noche del pasado domingo la periodista de espectáculos se vio obligada a abandonar la famosa casa al no ser salvada por el público que prefirió a Gala Montes para permanecer en el programa.

Antes de partir, la conductora Galilea Montijo le dió a Shanik un minuto para despedirse de sus ex compañeros.

Fue en esta intervención que la comunicadora advirtió a Mariana Echeverría y a Adrián Marcelo que tengan cuidado, ya que los demás habitantes irán tras ellos, además de confesar que siempre quiso estar en el Cuarto Tierra.

Ahora que no pertenezco a "nada, siempre quise pertenecer a Tierra pero la suerte no me favoreció. Marian, van contra ti y Adrián también van por ti, los voy a extrañar", dijo Berman a sus ex compañeros.

Fue entonces que se dirigió a Mario Bezares y lo tachó de hipócrita en frente de todos.

"Al que no voy a extrañar es a Mario. Eres un hipócrita y te odio. Es una porquería de persona", declaró Shanik antes de abandonar el lugar.

Mario Bezares, Mariana Echeverría, Gala Montes, Agustín Fernández, Adrián Marcelo, Briggite Bozzo, Gomita, Ricardo Peralta, Sian Chong, Potro Caballero, Arath de la Torre, Karime Pindter y Sabine Moussier continúan dentro del reality show para ganar 4 millones de pesos.