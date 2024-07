Kris Jenner se extirpará los ovarios por un tumor y un quiste

La matriarca de la familia Kardashian-Jenner dio detalles de su estado de salud

Kris Jenner está a punto de someterse a una intervención quirúrgica para extirparse los ovarios, ya que los médicos le detectaron un tumor y un quiste que podría perjudicar su salud.

Esto lo reveló en el más reciente episodio del programa The Kardashians, donde compartió la noticia con sus hijas Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Kim Kardashian.

" Quería contarles algo. Fui al médico y me hice una ecografía. Encontraron, y esto me pone muy sensible, un quiste y un pequeño tumor en mi ovario ", dijo la matriarca de la familia.

" Me van a operar porque tengo un tumor en el ovario, así que me lo van a extirpar. Pero es sólo, ya sabes, la parte fuerte para mí es pensar que me lo deben quitar, que se debe ir ".

Jenner también explicó que este procedimiento fue una recomendación de su médico, y aunque sabe que es lo mejor para su salud, tiene sentimientos encontrados.

" El doctor me dijo que tenía que extirparme los ovarios y me siento muy sensible porque me resultaron muy útiles con ustedes. Allí fue donde se concibieron a todos mis hijos y donde crecieron, en mi vientre. Así que este es un lugar muy sagrado para m í", compartio.

Finalmente, Kris tranquilizó a sus hijas y dijo que se siente confiada respecto a su cirugía.

" Si pude superar la operación de reemplazo de cadera, puedo superar esto" , dijo Kris. " No me pone nerviosa que me pongan a dormir. No me pone nervioso el doctor, es el mejor del mundo. Es un capítulo entero que acaba de cerrarse ", agregó.

" Voy a estar bien las tengo a ustedes. La gente a menudo me pregunta cuál es el mejor trabajo que he tenido, y siempre he dicho: ser mamá. La mayor bendición de mi vida fue poder dar a luz a seis hermosos hijos" , finalizó.

En US Weekly, Kourtney Kardashian compartió cómo se siente tras escuchar el diagnóstico de su madre, y siente empatía por su situación.

" Entiendo perfectamente cómo se siente mi madre porque yo me sentiría igual. Es su poder femenino y no significa que le quite lo que es o lo que ha vivido, pero me estaría demasiado sensible por lo que ha creado ".