Sobrina del Kompa Yaso reporta que está en coma inducido

El fin de semana el famoso comediante fue hospitalizado de emergencia por un evento cerebrovascular

La situación del Kompa Yaso sigue delicada, pues ahora reportan que tras ser hospitalizado el fin de semana se encuentra en coma inducido.

Ximena Santamaría, sobrina del comediante cuyo nombre real es Eleazar del Valle, compartió una actualización de la salud de su tío tras sufrir un "evento cerebrovascular".

“ Al parecer, tuvo un evento cerebrovascular. Ahorita él está intubado, sedado. Estamos esperando que no haya algún daño cerebral. Sí (está en coma inducido). Tiene dos medicamentos, lo tienen dormido ahorita. Esperamos que se les pueda ir retirando y ver cómo despierta ”, dijo Ximena al programa "De Primera Mano".

Contó que fue el viernes que el participante de "Tengo talento, mucho talento" quedó inconsciente, motivo por el que fue trasladado en ambulancia.

“ Empezó el día viernes. Mi mamá estaba con él. Escuché un grito y un golpe. Estaba como inconsciente. Se lo llevó la ambulancia al hospital ”, indicó.

También contó que su tío padece de presión alta como secuela de la hemodiálisis que le realizaron, lo que pudo influir en que sufriera el evento cerebrovascular.

“ El pronóstico que nos dan es reservado. No sabemos cómo va a despertar. No sabemos si va a tener un daño cerebral. No saben qué esperar cuando le quiten los medicamentos. Ahorita, lo que han dicho los médicos es que ya le van a retirar los medicamentos ”, detalló.

EN VIVO Tras su hospitalización ¡Familia del #KompaYaso ACLARA su estado de SALUD! Su sobrina revela que está en estado de COMA #DePrimeraMano : https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/hDNQBP54uw — De Primera Mano (@deprimeramano) October 14, 2024

La salud de Kompa Yaso ha tenido altibajos desde 2022, ya que en aquel entonces necesitó un trasplante de riñón por insuficiencia renal.

También en febrero de este año fue ingresado al hospital y desde entonces no se ha recuperado completamente.