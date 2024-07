Juan Osorio arremete contra Niurka Marcos: “Que diga lo que quiera”

El director rompió el silencio y se defendió ante las acusaciones de Niurka Marcos.

Durante la charla que Juan Osorio sostuvo con varios reporteros recientemente, aprovechó para responder a las acusaciones que hizo Niurka Marcos hace poco a través de una entrevista con Ventaneando, donde lo tachó de mentiroso.

La vedette reveló que Marta Susana es quien le ayudó a conseguir su papel estelar de “Aventurera” con Carmen Salinas, es por ello que cuando uno de los reporteros le cuestionó sobre el tema al productor, no perdió la oportunidad de hacer hincapié en que él no es ningún mentiroso.

"La verdad siempre está porque hay historia, hay cámaras, yo no gano nada con estar mintiendo, ni por estar poniéndome una estrella que no me corresponde", comentó.

Asimismo, dejó entrever que dichas declaraciones de su ex esposa no le causan preocupación alguna: "que diga lo que quiera, a mí me respalda una trayectoria de 50 años de mi vida".

Osorio señaló que el único respeto que tiene hacía la actriz es que “es la madre de Emilio” y que prefiere no comentar nada más al respecto. “que le vaya muy bien y que diga lo que quiera, al fin y al cabo, la lengua nunca tiene hueso”.

"Emilio siempre ha sido un hombre inteligente, maduro, absorbido por una excelente educación y se comporta de esa manera” , finalizó.

Emilio rinde declaraciones ante la fuerte polémica entre sus padres

El joven comentó acerca del más reciente conflicto entre sus padres, donde se le preguntó acerca de qué lado se encuentra en este problema, si de su mamá o su papá, por lo que el actor resaltó que optó por mantenerse al margen y respetar la opinión de ambos.