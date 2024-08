Juan Osorio explota contra la hija de Carmen Salinas por Irina Baeva

María Eugenia "Nena" Plascencia criticó que el productor eligiera a Irina Baeva como protagonista de "Aventurera"

Juan Osorio respondió a las críticas de María Eugenia "Nena" Plascencia, hija de Carmen Salinas, quien criticó a Irina Baeva como protagonista de la obra musical "Aventurera".

En días recientes, "Nena" aseguró que la actriz rusa no era la indicada para encarnar el papel de "Elena Tejera" en la famosa puesta escénica, y que en su lugar hubiera sido mejor que eligieran a Maribel Guardia o a Niurka.

" Yo no sé qué pasó con Juan porque pudo haber llevado a las que ya estuvieron. Por ejemplo, a Susana González, la misma Niurka, Maribel Guardia, todavía dan. Esta niña (Irina Baeva) tan hermosa y todo, pero le faltó el caché de una latina ”, dijo en aquel entonces.

Por esta situación Juan Osorio, quien fue productor de la obra, defendió a capa y espada a Irina Baeva y a la puesta escénica que terminará su temporada el próximo 31 de agosto, y que contará con la participación de la Sonora Santanera y su hijo Emilio Osorio.

En un encuentro con los medios de comunicación, Osorio despotricó directamente contra Nena y dijo que cuando ella tenga su propia producción, podrá poner al elenco que desee.

“ Cuando ella produzca su obra de teatro, su serie o lo que vaya a hacer que haga su propio reparto, éste fue el mío, mi apuesta, no hay vuelta de hoja ”, dijo el productor.

También adelantó que el próximo año "Aventurera" tendrá una segunda temporada y que, a diferencia de la primera, ya no será un homenaje a Carmen Salinas, quien fue protagonista de la obra musical hace varios años.

“ Se cierra un ciclo de Aventurera, el año próximo haré la segunda temporada pero ya con otro objetivo, ya no será homenaje a Carmen. Se cumple con el objetivo y así es esta carrera: un día te pega te va muy bien y al otro día tienes un tropiezo: yo lo llamo una gran experiencia, sobre todo muy contento y muy firme que aguanté a mi reparto hasta el final ”.

Y aunque no sabe si Irina retomará el papel protagónico, sí considera meter otros galanes a la historia.

" Vamos a hacer muchas giras, no muchas (...) Me siento contento. No lo sé todavía (si Irina volverá a la obra). Creo que haré audición y tendré otros galanes ".