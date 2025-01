Issabela Camil reveló que podría contar su historia con Luis Miguel

La actriz contó que siempre ha querido escribir un libro autobiográfico y ahí contar toda su vida a gran detalle.

Tras varias décadas, la relación que existió entre Issabela Camil y Luis Miguel aún genera dudas entre los usuarios, sobre todo quienes han explorado su historia después de ver la popular serie biográfica. Ante esto, la actriz reveló que podría contar su historia con el cantante en un libro.

“Es un tema que lo he platicado muchas veces, creo que es una parte de mi vida que no la quiero compartir, simplemente es sencillo, es mi tema, son mis cosas, mis vivencias, y es una historia que hoy por hoy no la voy a compartir más de lo que ya ha salido” , expresó Camil para el medio de comunicación Venga La Alegría.

Cabe señalar que recalcó que: “algún día quizá haga algo, o sienta que quiero, siempre una de las cosas que he querido hacer en mi vida es un libro, y por ahí pueden salir más cosas” . Asimismo, Issabela declaró que cuando esto suceda, no se guardaría detalles.

“Yo soy muy, no sé, tengo una manera de contar mis cosas, y siempre he sido muy verdadera, y eso es la cosa, que yo no puedo abrir un tema y dejarlo ahí, o sea, no es tan fácil, ustedes tienen un micrófono y dicen: ‘pero yo quiero saber tal cosa’, esa cosa viene con una cadena gigante, de mil otras cosas” , contó al medio de comunicación.

Por otro lado, la actriz también fue abordada sobre aquellas razones que la hacen no hablar sobre el romance que vivió con el intérprete de “La chica del bikini azul”, donde resaltó que no ha sido por dolor o arrepentimiento lo que le ha impedido hablar sobre su noviazgo y que es algo de lo que nunca se iba arrepentir.

“Para nada, son temas y relaciones, todo lo que me ha pasado en mi vida me ha enriquecido enormemente, aprendí muchas cosas, no, no, nunca me voy a arrepentir, jamás” , mencionó.