La sonorense Irma Miranda debuta en “Al Extremo Fin de Semana”

La sonorense que representó a México en Miss Universo inicia su etapa como conductora del programa

Tras poner en alto el nombre de México en Miss Universo 2022, la sonorense Irma Miranda ahora inicia una nueva etapa de su vida como conductora del programa “Al Extremo Fin de Semana”.

“ Han sido unas sorpresas muy gratas en mi vida. Me siento muy contenta y ahora empezar este proyecto nuevo, tan bonito, con gente tan amable, en un ambiente tan puro, tan humilde, tan amables todos. Me hace sentir muy contenta. Sé que este nuevo programa va a ser un reto, pero ya me conocen, saben que me gustan los retos y que cada vez que entro algo nuevo siempre ”, dijo Irma Miranda en exclusiva para e Media.

“ Se esperan unas secciones nuevas durante el programa, todavía no podemos revelar qué es, pero fuera de eso, yo creo que vengo a complementar a mis compañeros, que son unos grandes, yo me integro para para complementarnos y poder entregar todo lo que pueda ”.

Su llegada al programa se dio de forma “accidental” por así decirlo, pues acudió el año pasado como invitada por haber ganado MasterChef Celebrity el año pasado.

“ Me enteré poco que me hicieron un casting sin que yo me diera cuenta -ríe- Entonces a mí me echaron el ojo y después de platicarlo, de analizarlo, pues acepté la oportunidad y gracias a Dios se me acomodó perfecto. Es un programa que lo conozco porque todos lo conocemos, es un programa muy divertido y me gusta. Me gusta estar en un programa relajado donde voy a poder ser yo al cien por ciento ”, comentó.





Irma Miranda escribe un libro

La cajemense confirmó que escribe un libro y aunque no dio muchos detalles, confesó que toma más tiempo del que había esperado.

“ Se me ha complicado más de lo que yo pensé, pero pues al final lo estoy perfeccionando. He tenido tiempo de agregarle cosas, de quitarle otras. Ya estoy en las últimas, gracias a Dios. No voy a decir fechas mejor, pero yo creo que ya muy pronto va a estar listo y de verdad que me causó mucha ilusión porque es parte de lo que he vivido, de mi vida, de mi experiencia, de mis logros, de mis aprendizajes ”, agregó.

“ Al final estoy platicando cosas muy personales de cómo me sentí durante MasterChef y pues va con mucho cariño, pero honestamente es un poquito más para mí para reflejar y para tener en físico ese momento tan bonito y tan marcado que tengo en mi vida ”, finalizó.





Irma Miranda como conductora de Al Extremo Fin de Semana

Horario: Sábado y domingo

13:00 horas

Canal: Azteca Uno