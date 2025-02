La actriz dio a conocer que comenzará los trámites para ser mexicana legalmente.

Después de 13 años viviendo en México, la actriz rusa Irina Baeva ha decidido dar un paso importante en su vida personal y profesional: iniciará los trámites para obtener la nacionalidad mexicana.

A través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, la actriz expresó su amor por el país y destacó algunos de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México.

“Porque me abrazaste, porque me has dado lo mejor de ti” , comenzó Baeva, quien aprovechó la oportunidad para compartir las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

“Por tu gente, porque te quiero, por eso hoy he decidido ser parte de México. Hoy he decidido realizar los trámites necesarios para ser mexicana. Muchas gracias” , concluyó.

Esta noticia llega luego de que la actriz anunciara a través de sus redes sociales que tenía algo muy importante que compartir con sus seguidores: “En unos minutos les voy a compartir una de las decisiones más importantes de mi vida, aquí, en mis redes sociales. Muchas gracias. Los quiero” , publicó en sus cuentas.

En una entrevista realizada en 2023 para el programa ‘Hoy’, Baeva manifestó su amor por México, destacando su gusto por la comida tradicional mexicana: “Me encantan los pambazos, las flautas, los taquitos dorados” , aseguró.

Irina Baeva nació en Moscú, Rusia, y desde pequeña mostró interés por el estudio y la cultura. Aunque inicialmente ingresó a la Universidad Estatal de Moscú para estudiar Periodismo, su pasión por las artes la llevó a abandonar esa carrera para mudarse a la Ciudad de México. Allí estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, lo que marcó el comienzo de su exitosa carrera en la televisión mexicana.