Irina Baeva habría maltratado a las hijas de Gabriel Soto

Gustavo Adolfo Infante aseguró que la violencia por parte de la actriz rusa a las hijas de su ex pareja habría detonado la separación.

La ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva sigue siendo tema de conversación, pues ahora se reveló que el supuesto motivo de su separación fue porque la actriz rusa maltrató a las hijas de su pareja.

El periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró en la emisión de este lunes del programa ‘Sale el Sol’, que aparentemente Irina habría agredido de alguna forma a Alexa Miranda y Elissa Marie Soto, quienes son fruto del matrimonio del actor con Geraldine Bazán.

“Si alguien trata mal a tu hija, ¿cómo vas a responder?” , cuestionó el famoso presentador de televisión.

El también conductor de 'De Primera Mano' reveló que Gabriel e Irina tenían aproximadamente cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas.

“Eso pasó, tenían 4 meses durmiendo en habitaciones separadas” , comentó Infante.

Añadió que la actriz de 31 años recientemente comenzó a tratar mal a las hijas menores de edad del actor, lo cual no habría sido tolerado por él y detonó en su rompimiento.

"Dicen que Irina está histérica, de muy mal carácter y maltrataba a las hijas de Gabriel, cada vez que iban las hijas de Gabriel las trataba mal, entonces Gabriel no soportó eso" , añadió Gustavo Adolfo.

Irina Baeva se defiende: "Nunca le he sido infiel"

La información presentada en el programa matutino llega horas después de que Irina Baeva declarara que el comunicado que Gabriel Soto compartió hace unos días no tenía su consentimiento y que no estaba enterada de la decisión que el actor había tomado.

"El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté... no sé porqué mi nombre esta ahí" , dijo en un video exclusivo para la revista '¡Hola!'.

"Me sorprendió muchísimo porque días previos a esto, estábamos juntos".

Asimismo, Irina negó los rumores de que su ruptura se diera por una infidelidad de su parte, como se había difundido en algunos medios de comunicación, quienes la relacionaron con el el empresario Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.

“Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe” , enfatizó.

“No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás lo hubo, jamás”.