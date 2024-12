Aseguran que Ingrid Coronado quedó fuera de “Sale el Sol”

La conductora saldría del matutino de Imagen Televisión a finales de diciembre

Todo indica que la etapa de Ingrid Coronado en “Sale el Sol” está a punto de llegar a su fin, pues aseguran que, para finales de mes, hará su última aparición.

Alex Kaffie dio a conocer la noticia a través de su columna Sin Lisonja, donde aseguró que en diciembre la conductora se despedirá tras haberse unido a la emisión el pasado mayo, lo que en su momento marcó su regreso a las pantallas después de 6 años de ausencia.

"Para quien inició esta semana con el pie izquierdo es Ingrid Coronado, le cayó como balde de agua fría, le dijeron que antes de iniciar el programa se presentara en la oficina de uno de los jerarcas de Imagen Televisión, que era importante, y ahí le fue dicho que sus servicios ya no son necesarios en 'Sale el Sol'" , aseguró Kaffie.

El periodista informó que los supuestos motivos para este despido fue por las pérdidas que ha presentado Imagen Televisión este año.

"Ella está enterada por boca de uno de los jerarcas de Imagen Televisión, ella se venía desempeñando como conductora de 'Sale el Sol' que ha tenido más pérdidas que ganancias, que ha pasado con más pena que gloria" , continuó.

Esto último, de acuerdo a Alex, se suma al hecho de que Ingrid era una de las personas que más cobraba en la nómina de Imagen Televisión, además de que el programa presentó bajos niveles de audiencia.

"Tiene el contrato más alto de la nómina de 'Sale el Sol', no sé si es la mujer que más gane, en los tiempos que yo trabajé en Imagen Televisión la mujer mejor pagada era Mónica Noguera" , relató.

Kaffie adelantó que ya hay algunos nombres circulando para reemplazar a Coronado entrando enero, y uno de ellos sería Luz María Zetina.

Otro candidato era el exparticipante de "La Casa de los Famosos México", Adrián Marcelo, pues él mismo dijo que Imagen Televisión se acercó a él para unirse a sus filas, pero rechazó la propuesta por lo poco que le ofrecían de suelo.

"Imagen me dijo: ‘¿Quieres venir a hacer Sale el Sol?’. Me dijo lo que me ofrecían y les dije: ‘Te lo doy a ti para que no me hables; te voy a estar dando esto por semana y no me hables", dijo en el podcast “Desde el cerro de la silla” de Franco Escamilla.