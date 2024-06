Acusan a Inés Gómez Mont de violencia intrafamiliar

La conductora de televisión tiene una nueva carpeta de investigación en su contra

Inés Gómez-Mont Arena tiene una nueva carpeta de investigación en su contra, esta vez, por ser denunciada por su ex esposo Javier Díaz de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con registros judiciales, la ex conductora de televisión habría pedido un amparo contra el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para evitar que sus cuatro hijos menores de edad fueran entrevistados y recibieran valoración psicológica.

De acuerdo a Patricia Marcela Diez Cerda, jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, dijo que admitió la demanda y le dio la suspensión provisional a Inés, lo que protegerá a los niños contra el acto de investigación para evitar revictimizarlos.

Hasta la redacción de esta nota, se desconoce el motivo por el que la presentadora televisiva fue acusada de violencia intrafamiliar.





¿DÓNDE ESTÁ INÉS GÓMEZ MONT?

Actualmente, Inés Gómez-Mont es prófuga de la justicia y se desconoce su paradero.

Esta nueva demanda sólo agravia más su situación legal, quien ya cuenta con una orden de aprehensión por delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal desde hace tres años.

Incluso la famosa y su actual esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fueron vinculados con el robo a la casa de Miguel Bosé en Ciudad de México el año pasado.

Inés Gómez Mont y Javier Díaz estuvieron casados de 2008 a 2013, y fruto de su relación nacieron sus hijos Inés y los trillizos Javier, Diego y Bruno. La famosa tiene tres hijos más de su matrimonio actual.

De acuerdo a Tita Bravo, ex suegra de la conductora de televisión, la ex conductora huyó de México con sus cuatro nietos, y sufre por no saber nada de su paradero.

" Nada, unos dicen que está en Miami, otros que está aquí en México, pero la verdad no sé nada, no tengo ni idea, ya fue en su momento, cómo fue y donde quiera que estén, pues que estén bien ", mencionó en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante.