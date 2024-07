"Hasta aquí llegaste": Mamá de Gala Montes responde a las acusaciones

La señora Crista Montes respondió a su hija, quien la acusó de explotación laboral, maltrato, robo de dinero y homofobia

Crista Montes, madre y ex mánager de Gala Montes, reaccionó a las declaraciones de su hija, luego de que la acusara de difamación, violencia y extorsión cuando se independizó de ella. Además, también la señaló por explotación laboral, robo y homofobia, ya que recientemente se declaró bisexual.

" ¡Ya déjame en paz, por favor!, te lo pido. Ella es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas, muchas cosas y me molesta que dé una nota donde se está haciendo la víctima, cuando aquí la maldita víctima soy yo ”, dijo Gala Montes en sus redes sociales.

Por medio de videos que la señora Crista ya eliminó de sus redes sociales, dijo que la mitad de lo que su hija declaró en su contra es mentira, e incluso la acusó de agredirla y echarla de casa.

" Estoy viendo que la mitad de lo que dice es mentira, está exagerando todo, ojalá lo haga legal, tengo videos de cómo me pegó y de cómo me sacó de la casa ", dijo Crista.

“ Yo no quiero dinero, trabajé 18 años con ella, ustedes me conocen. No la voy a demandar porque es mi hija, pero tampoco se trata de que me saque a la calle y a mis 55 años vea yo cómo vivo ”.

Relató que tras el despido de Gala se fue a vivir al Estado de México, y que por eso decidió hablar con los medios de comunicación sobre su hija porque quería darle publicidad a la cafetería que acaba de abrir para subsistir.

“ Yo di esa exclusiva a la revista porque quiero darle publicidad a la cafetería para poder lograr más cosas con mi cafetería. Son hechos, yo no estoy pidiendo ni la mitad, ni quiero quedarme con el dinero de Gala. Pero no se me hace justo que se haya quedado con todo ”, comentó.

En los videos que eliminó, también dio detalles del presunto maltrato que sufrió por parte de Gala, como una ocasión en la que le tiró un plato de cereal o las agresiones físicas que tuvieron a lo largo de su relación madre e hija.

“ Hasta aquí llegaste escuincla babosa. Después de eso me quiso sacar de mi casa y luego me aventó una lámpara en la cara, y resulta que la violenta soy yo. Luego me agarraron a golpes entre las dos chamacas porque se pusieron de acuerdo ”, reclamó.

“ No quieres que trabaje contigo, perfecto, dame lo que me corresponde porque trabajé 18 años contigo. La señorita nada más me quiere pagar techo y comida ”.

Poco después, la señora Crista eliminó los videos de sus redes sociales y en su lugar colocó otro donde pidió a todos que dejen de hacerle caso a las declaraciones de Gala.