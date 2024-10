Televisa ya planea tercera temporada de 'La Casa de los Famosos México'

Recientemente, el público en general arremetió contra la productora por defender a Adrián Marcelo en conferencia de prensa.

Tras una histórica segunda temporada, ya es un hecho que 'La Casa de los Famosos México' tendrá una tercera edición en el 2025, informó la productora Rosa María Noguerón.

Lo que todavía no es seguro es quién estará al frente de la emisión, y es que la propia realizadora reveló que la empresa no ha confirmado su participación.

"Como producción ya empezamos a pensar en la tercera temporada, pero todavía no me confirman (como productora ejecutiva)" , dijo Noguerón en entrevista a las afueras de Televisa.

Las palabras de la creadora salen a relucir tan sólo unos días después de que los usuarios y el público en general arremetiera en su contra, pues en la conferencia de prensa que se llevó a cabo tras el triunfo de Mario Bezares, salió en defensa de Adrián Marcelo.

El regiomontano fue considerado como el villano de la temporada; incluso, algunos de los inquilinos lo acusaron de ejercer violencia psicológica, emocional y de género.

Durante las 10 semanas que duró la segunda temporada, entre los fans y los usuarios de redes sociales circularon diferentes tipos de rumores, y aunque este medio buscó a la productora ejecutiva para aclararlos, ésta prefirió no dar declaraciones.

Rompe el silencio

Ahora que el programa llegó a su fin, la realizadora decidió romper el silencio y hacerle frente a las especulaciones.

Una de las acusaciones principales fue que Noguerón mantenía una relación sentimental con Agustín Fernández, por lo que, presuntamente, era favorecido tanto en los juegos como en los clips que se mostraban a cámara; sin embargo, ella lo negó.

"El año pasado me emparentaron con Jorge Loza. No es así, no soy novia de ninguno de ellos. Soy una profesional, jamás me involucraría (con un participante) y menos para salvar a alguien en un reality" , agregó.

Otro tema importante fue el escándalo generado por Adrián Marcelo, quien fue acusado de ejercer violencia de género hacia las participantes. Aunque la producción recibió varias recomendaciones por parte de diferentes instituciones gubernamentales para frenar esta situación, Noguerón afirmó que de permanecer al frente de la emisión, no tomará ninguna medida para evitar que se repita esta situación; incluso, aseguró que esto le favoreció al rating.

Lo que sí reiteró fue su llamado detener el odio contra los exparticipantes y pidió ver la historia completa antes de tomar partido.