Gala Montes pidió sanción para Adrián Marcelo en LCDLFM

La actriz enfatiza que no se trata de una lucha de mujeres contra hombres

Gala Montes ganó adeptos y popularidad por defenderse y defender a otros dentro de "La casa de los famosos México", su carácter confrontativo la llevó a tener varias discusiones con el youtuber Adrián Marcelo, hubo un momento en especial que marcó un antes y un después en el reality, la salida del regiomontano tras una discusión, justo, con Gala.

Ahora que la actriz de 24 años ya está afuera de la casa tras haber obtenido el tercer lugar, las preguntas sobre cómo sobrellevó a Adrián Marcelo no se han hecho esperar, y confesó que fueron varias ocasiones en las que pidió que se aplicara una sanción para Adrián, pero la producción sólo "hizo un llamado a la reflexión".

"Por supuesto que hablé con la producción, ese día me acuerdo que me fui al confesionario y les dije 'esto tiene que proceder, tiene que haber una sanción', porque claro, la producción te invita mucho a la reflexión, yo decía 'a mi no me estés invitando a la reflexión, sancionenlo, no me importa'", recordó.

Gala estaba harta porque sólo había llamados a reflexionar pero ninguna consecuencia.

"Nos invitaban a la reflexión y no habían consecuencias", lamentó; la actriz y cantante no creyó que dentro de la casa alguien se metiera con temas tan bajos y personales como con los que Adrián se metió.

La también cantante reiteró que esto no es una guerra de mujeres contra hombres, sino contra la gente mala, la gente que le hace daño al país, "porque es una realidad que ser mujer en este país es un deportes extremo y que no se puede seguir incentivando la violencia en contra de la mujer", expresó en el programa de radio "El Tlacuache".

Gala, quien tiene varios proyectos tras su salida del reality, confesó que a lo que más caso dentro de la casa fue a su intuición, la cual no le falló y la alertó de muchas situaciones que al final resultaron ciertas.