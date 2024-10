Gala Montes reacciona ante la polémica de quién es ‘La Novia de México’

Tras haber salido de La Casa de Los Famosos, la actriz fue cuestionada acerca de la polémica.

Tras la final de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos México, Gala Montes por fin se enteró de toda la polémica sobre el apodo "La novia de México", título que se le atribuye desde hace años a Angélica María, y reaccionó ante la situación.

A pesar que la actriz no estaba al tanto de lo sucedido, dado que cuando se suscitaron las cosas porque estaba dentro del reality show, se enteró por primera vez durante una conferencia de prensa que dio después de su salida del programa.

Fue ahí donde le contaron que Angélica Vale, hija de Angélica María, al enterarse del apodo otorgado a Montes, reaccionó de manera inmediata y señaló que "La Novia de México" debía seguir siendo asociado únicamente con su madre.

"En México solo hay una 'Novia de México', y es mi mamá", señaló Angélica Vale en aquel entonces.

Ante esto, surgieron los rumores de una supuesta demanda en contra de Gala Montes, aunque Angélica ya desmintió este rumor, donde declaró que no tenían intenciones en afectar a nadie legalmente.

Por otro lado, al ser cuestionada al respecto dentro de la rueda de prensa, Gala Montes tomó la situación con buen humor y mencionó que esperaba no ser demandada.

"Ay pues qué bonito, solo espero que no me demanden", dijo Gala entre risas.

Asimismo, señaló que no estaba enterada dado que aún no le han regresado su celular y no sabe absolutamente nada de lo que sucede en redes sociales.