Gaby Spanic revela que fue abusada por su tío

La actriz venezolana habló sobre su traumática experiencia con el hermano de su mamá

En el reciente episodio del reality "Secretos de villana", Gaby Spanic reveló entre lágrimas que fue abusada sexualmente por el hermano de su mamá.

La protagonista de "La Usurpadora" se abrió con los televidentes al compartir una de las experiencias más traumáticas de su vida, especialmente porque su madre falleció sin tener conocimiento de lo que había sucedido en su infancia.

“ Yo quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres, y esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá, ella murió hace tres años y ella nunca lo supo. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso ”, dijo Gaby.

“ Fue muy difícil (...) Tantas mujeres que se han muerto con ese secreto adentro. Yo me sentía como en el cautiverio ”.

En entrevista exclusiva para People en Español, la actriz venezolana dio más detalles de lo que sufrió cuando era niña, al decir que su padre tampoco sabía de su abuso, por lo que tuvo que hablar con él sobre el tema antes de revelarlo en el programa.

" Antes que saliera esto al aire yo tuve que hablar con mi papá, mi papá no se puso bien. Es una situación delicada ", contó la villana de "Soy tu Dueña".

Comentó que tras hablar con él se sintió "liberada" y más ahora que puede compartirlo, pero también reflexiona sobre por qué sintió tanto miedo de hablar de su experiencia.

" Me puse a pensar ‘¿por qué te dio tanto miedo confesarlo?, ¿por qué no lo querías decir nunca? Pero fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan ‘no, no se puede decir por la vergüenza familiar, por el apellido, porque eres una figura pública’… Yo siempre he sido una mujer muy transparente, pero en esta situación, en este caso específico decía, ¿cómo le voy a hacer? ”, reflexionó Spanic.

"¿Por qué nos tenemos que callar?, ¿por qué nos quieren silenciar?, ¿por qué nos quieren como que ‘eso no se dice, tú guárdatelo, tú aguántatelo, tú ve qué haces con eso?'”, se pregunta. “En el fondo somos seres humanos, somos vulnerables, somos mujeres, y es lamentable”.

Ahora, Gaby siente que abraza a su "niña interior" para sanar las heridas del pasado y aseguró que busca ser una madre a la cual su hijo pueda confiarle cualquier cosa.

“ Mi hijo tiene la mejor madre del mundo, me lo dice y me lo agradece. Me escribió una carta tan bella una vez, como un diploma honorífico de ser madre. Me siento una mujer ching...na en todos los sentidos, pero que también es ser humano. Me siento orgullosa de mí y sigo de pie con vida, tengo salud, tengo experiencia, tengo vivencia, que es lo único que me voy a llevar a la tumba finalmente ".

La actriz confía en que su testimonio sirva para evitar que otras niñas pasen por lo mismo. “ Creo que esto es una reflexión muy importante para que cuiden mucho a sus hijos en sus casas, que no los dejen con familiares. Es mejor como yo hacía con mi hijo ‘me tengo que ir a Colombia, me llevo a mi hijo, que me tengo que ir a Europa, me llevo a mi hijo’, mi hijo al lado mío para arriba y para abajo. Y darles las herramientas a los niños de que eso no se hace ”.

A las víctimas de abuso sexual, Gaby las insta a romper el silencio y liberarse de reprimir ese dolor.

“Yo de verdad les aconsejo que lo hablen porque es más importante liberarse que tener un cáncer por guardárselo porque llega un momento que te afecta psicológicamente, te afecta en las relaciones de pareja, te afecta en muchas cosas y te deprimes”, señaló.