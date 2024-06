Ser papá lo es todo para Gabriel Soto; entrevista exclusiva con e Media

Gabriel Soto habló en exclusiva para e Media sobre su papel como papá de Miranda y Elisa, sus hijas con Geraldine Bazán.

Desprenderse de uno mismo, entregar su vida a alguien, a su bienestar, a su felicidad. Ese es el amor incondicional para Gabriel Soto, el cual experimentó al convertirse en papá de Elissa y Miranda, sus hijas, con la actriz Geraldine Bazán.

En entrevista exclusiva para e Media, el galán de telenovelas habló en este Día del Padre sobre cómo vive la paternidad desde la perspectiva de una figura reconocida de la televisión.

“ No es fácil, porque tanto la mamá de mis hijas como yo nos hemos dedicado a esto toda la vida. Es complicado que los niños no estén expuestos a que también sean figuras públicas, aunque ellos no lo quieran ser ”, compartió Gabriel Soto en entrevista.

“ Hay que hablar mucho con ellos, hay que tener mucha comunicación y afortunadamente en mi caso tengo dos niñas que son emocionalmente muy inteligentes y que saben perfectamente bien cómo es este medio, porque lo han vivido desde que nacieron ”, contó.

Para Gabriel, un papá que es figura de la televisión no tiene tanto control de su tiempo como cualquier otro, lo que genera que deba encontrar un equilibrio entre sus compromisos laborales y el tiempo que pasa con sus niñas.

“ Nuestros tiempos son muy largos y muy inestables. Yo siempre digo que muchas veces nosotros trabajamos cuando la gente descansa y descansamos, cuando la gente trabaja. Por ejemplo, cuando hacemos teatro nos toca trabajar sábados y domingos y son los días que podemos estar con nuestros hijos o con nuestras hijas ”, compartió el actor, quien de hecho pasará este Día del Padre en función de la obra de teatro 'El precio de la fama' con Cecilia Galliano.

“ Estamos en foros de televisión 12 o 14 horas al día, muchas veces llegamos a la casa y ya los hijos están dormidos y no pudimos verlos, no pudimos compartir. Obviamente por teléfono todo el tiempo estamos hablando y al pendiente de ellas, pero a lo que voy es de que no tenemos un horario fijo ”, dijo el actor.

Pese a todo, Gabriel Soto logró encontrar un punto medio y ha podido tener una excelente relación con sus hijas, así como con su ex, Geraldine, para garantizar el bienestar de la familia.

“ Normalmente en los divorcios el papá ve a los hijos un fin de semana sí, un fin de semana no. Y yo la verdad es que he tenido una muy buena comunicación con Geraldine, en donde están dos semanas y dos semanas. Mis hijas están la mitad del tiempo siempre, entonces eso me hace ser un papá totalmente presente, y obviamente cuando están con su mamá estoy al pendiente. Obviamente tengo ayuda, tengo una nana que lleva conmigo 17 años y que es parte de la familia ”, compartió.

EN CORTO

Como papá de dos niñas, ¿te consideras celoso?

Elissa ya es una adolescente completamente y la verdad es que no soy celoso porque mientras veas a tus hijos felices y contentos, creo que eso es lo más importante (...) Como papá, sí soy un papá muy barco. O sea, Miranda, mi hija, la chiquita me pone ojitos de gato triste y bueno yo de ‘lo que quieras hija, lo que quieras’ .

¿Qué es lo más importante para ti como papá enseñarles a tus hijas?

Que tengan esta conciencia de lo bien que les hace hacer alguna actividad física, algún deporte. Miranda por ejemplo, le gusta mucho jugar fútbol, le gusta mucho bailar, toma clases de tenis. Elisa está metidísima en clases de pilates, hace danza aérea.

¿Qué es lo que te suelen regalar tus hijas en fechas especiales?