¿Karma? Gabriel Soto insinúa infidelidad por parte de Irina Baeva

El actor lanzó una fuerte indirecta en redes sociales contra su ex pareja, donde insinuó una supuesta infidelidad.

El truene entre Gabriel Soto e Irina Baeva sigue dando de qué hablar, pues además de que sólo el actor compartió en sus redes el comunicado firmado por ambos, en el que anunciaron el finas de su relación, ahora hay versiones que aseguran que Gabriel habría terminado a la rusa a través de un mensaje de texto.

La pareja no se encontraba bien desde hace tres meses, que fue cuando la actriz de 31 años compartió la última foto con su novio, era el cumpleaños de Gabriel, mientras que él ya borró todas las fotos con ella.

A Irina se le juntó todo, pues además de enfrentar las críticas del público por su papel en "Aventurera", ahora está en medio de la polémica por su truene con Gabriel, con quien llevaba cinco años de relación, se habían comprometido pero la boda se aplazó en varias ocasiones.

El protagonista de "El precio de la fama" está muy activo en sus redes sociales y compartió una reflexión sobre el amor, las parejas y el engaño.





¿Gabriel Soto revela engaño de Irina Baeva?

El mensaje de Gabriel se titula “Aceptación”, y habla de la falta de preocupación por la duración del amor, además de cuando las personas le fallan a otras y cómo éstas tarde o temprano desaparecen.

“ Un día dejé de preocuparme por la idea de que el amor debe durar toda la vida. Entendí que el amor dura lo que tiene que durar. A veces se va más pronto de lo que hubiéramos querido, a veces es como una estrella fugaz, a veces tarda en llegar y a veces también tarda en irse. Ya no me preocupa que las personas me fallen, porque comprendí que esa es la manera en que el universo elimina de tu vida lo que no es para ti ”.

Después del rompimiento, se dijo que Baeva y el empresario farmacéutico Víctor González mantenían una relación, sin embargo él negó categóricamente esta información y precisó que desde hace varios años tiene novia.