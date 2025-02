Eduin Caz aclara por qué Grupo Firme canceló en el Carnaval de Mazatlán

Eduin Caz también advirtió a quienes asistirán al Carnaval de Mazatlán que tomen precauciones, aunque reconoció que las autoridades han reforzado la seguridad del evento.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, habló públicamente por primera vez tras la cancelación de su presentación el Carnaval de Mazatlán, asegurando que la decisión se tomó por seguridad tras las amenazas recibidas.

A través de sus historias de Instagram, el cantante aclaró que la cancelación no se debió a una baja venta de boletos, sino a la preocupación por la seguridad de su equipo.

"Toda la gira sigue igual. Si cancelé no es porque no vendí boletos. Pregunten, tenía todo vendido, gracias a Dios. Pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo. Al de las luces, que fue muy mencionado, aunque ustedes se burlen, acá el equipo no sintió lo mismo" , escribió.

Caz también advirtió a quienes asistirán al carnaval que tomen precauciones, aunque reconoció que las autoridades han reforzado la seguridad del evento.

"El gobierno va a tener todo blindado, pero ¿y después? Es por eso que no me animé a estar ahí. Les pido una disculpa de antemano, pero primero Dios, cuando todo esto se calme, trataré de regresar" , agregó.

HISTORIA DE INSTAGRAM DE EDUIN CAZ PUBLICADA LA NOCHE DEL JUEVES. (CAPTURA DE PANTALLA)

Grupo Firme canceló su presentación en Mazatlán luego de que el martes apareciera en Tijuana una manta con amenazas en su contra. En el mismo sitio fue hallada una cabeza humana dentro de una caja plástica.

A pesar de la baja de la agrupación, el gobierno de Sinaloa confirmó que el carnaval seguirá sin cambios del 28 de febrero al 4 de marzo.