El talento sonorense evoluciona en ‘La Academia’

Julio Ávila y Carolina Heredia se presentaron en el segundo concierto del reality show.

El escenario de ‘La Academia’ se iluminó una vez más con el talento de los jóvenes que buscan consolidarse como artistas, entre ellos los sonorenses Julio Ávila y Caro Heredia.

Fue la noche del domingo 28 de julio que los duetos protagonizados por los originarios de Hermosillo lograron contagiar al público con su energía y recibieron críticas positivas por parte del jurado quienes destacaron la evolución que tuvieron en la primera semana de trabajo.

Julio Ávila sorprende con ‘Tacones Rojos’

El primer dueto de la noche estuvo a cargo de Julio Ávila quien se unió a Mario Girón, originario de Monterrey, Nuevo León, para interpretar el éxito de Sebastián Yatra, ‘Tacones Rojos’.

Lola Cortés fue la primera en expresar su crítica y si bien elogió la actuación, espera que Julio mejore en su técnica de baile: “Me encantó verlos sobre el escenario, tú (Julio) bailas horrible pero yo espero que puedan pulir esa parte de ti” , expresó la actriz.

En el primer concierto, Arturo López Gavito consideraba que Julio había sido de lo peor de la noche pero su impresión cambió en la segunda presentación: “ Tenemos un avance muy interesante en lo que vimos hoy, creo que lo que hablamos de hacer un dueto algo importante ustedes lo lograron (...) Empezaron hoy haciendo las cosas muy bien” , mencionó.

Por su parte, Espinoza Paz destacó la seguridad de la pareja en el escenario y la actitud con la que se presentaron y Chiquis Rivera resaltó la combinación de sus voces.

‘Amor prohibido’ divide al jurado

Rumbo a la recta final de la noche, tuvo lugar la presentación de la también originaria de Hermosillo, Caro Heredia quien junto a Isaveli Laina de Tetitlán, Guerrero, cantaron el icónico tema de Selena Quintanilla: ‘Amor prohibido’.

Arturo López Gavito consideró que la presentación fue excesiva en varios aspectos tales como la coreografía y la interpretación pues intentaron “decorar” la canción: “Las canciones de Selena son sencillas y ustedes quisieron hacer una opereta. Me pareció muy exagerado, no me gustó el dueto, las voces tampoco me gustó como empataron” , expresó.

A diferencia de Gavito, a Lolita sí le gustó la presentación: “Sus voces son encantadoras y embonan tan bonitas. Me parece demasiado garigol, lo entiendo, menos es más pero me encanta cómo se ven, cómo cantaron” .

La intérprete de ‘Entre besos y copas’ señaló que le gustó su presencia artística, que tienen bonita voz pero aún hay algunos puntos que se pueden mejorar.

Finalmente el “Cantautor del pueblo”, les recomendó controlar el inicio de la canción: “Yo creo que son excelentes cantantes. Nomas en los inicios buscaría tratar de asegurarlos bien porque ya en lo demás me pareció maravilloso” , puntualizó Espinoza Paz.

Durante el segundo concierto del reality show de TV Azteca, los expulsados fueron Ángel Eduviel y Eugenio Salco, ambos originarios de Veracruz.