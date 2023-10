Eugenio Derbez es criticado por no pagar a becarios, el actor responde

Las palabras que vertió Eugenio Derbez en una entrevista con la periodista Adela Micha hicieron polémica en redes nuevamente, y el actor salió a defender sus declaraciones.

Eugenio Derbez se volvió tendencia esta mañana en redes sociales por una declaración de hace cinco años, critica algunas exigencias laborales de los jóvenes de ahora, y compara este comportamiento con el que muchos hacían antes ante una oportunidad laboral.

El actor lamentó en la charla que tuvo con Adela Micha, que actualmente más que nunca, los jóvenes que comienzan su vida laboral se preocupen tanto por los sueldos en vez de valorar más otras cosas.

Sus palabras hicieron eco y el actor ya respondió en su cuenta de Twitter, comenzó diciendo que sus declaraciones fueran sacadas de contexto.

"Otra vez queriendo sacar de contexto la entrevista con Adela Micha ... vean la respuesta completa. Dejen de hacer chisme donde no hay" , pidió.

Otra vez queriendo sacar de contexto la entrevista con @Adela_Micha ... vean la respuesta completa.



Dejen de hacer chisme donde no hay. — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 6, 2023

Eugenio Derbez contó un poco sobre su manera de trabajar y de lo que el dinero significa para él en el momento de buscar que a un proyecto cinematográfico le vaya bien.

“Lo que yo más hago es, metes tu trabajo como creativo, metes tu trabajo como productor, todo lo que hago lo meto… no cobro vaya, en lugar de que yo llegue y diga ‘por producir la película te cobro tanto, le digo ‘no te cobro nada, trabajo como negro y somos socios’” , detalló.

El mexicano admitió que le ha tenido fe a todos sus proyectos antes de pensar en lo que podría ganar por ellos.

“Tengo fe en todas porque las hago no pensando en el dinero, y eso es algo que tengo muy claro, no me gusta pensar en eso, cada vez que me dicen ‘esta es más cara’, les dijo ‘no me interesa eso’, yo nada más quiero que quede muy bien, y si va a costar más, va a costar más” , consideró y agregó:

“En el momento en que tú empiezas a pensar en hacer dinero, creo que las cosas te salen mal, es como un karma del universo” .

Adela Micha cuestionó al actor sobre su opinión acerca de los jóvenes actuales que piensan mucho en el dinero, tal vez, por inmediatez, y consideró que tanto ella como él trabajan distinto porque se formaron diferente.

"Es otro mundo diametralmente opuesto; yo, me hablan de un trabajo, y hasta la fecha lo hago, puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas antes de decirles ‘pero te cobro tanto’, ese tema no me gusta, el dinero puede ser de ‘ah, y cuánto me vas a cobrar’” , sentenció.

Derbez precisó que no quería decir que el dinero no fuera importante, de hecho va de la mano de los proyectos, pero “no es lo primero en lo que piensas ni lo quieres para mañana”, y reveló la experiencia que ha tenido con algunos jóvenes que ha contactado para que trabajen por él.

“Le hablas a lo jóvenes y les dices, te voy a inventar: oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, tú eres chavo, le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo” , a lo que muchos le responderían: “Sí claro que sí, pero ¿cuánto me van a pagar?” ; el actor confesó que se ha sentido sorprendido y hasta enojado ante ese tipo de respuestas, mientras que Adela se dijo incrédula.

“Es increíble, es de voy a trabajar con Eugenio Derbez, aunque no me paguen; porque aprendes, porque uno también tiene sus ídolos cuando eres chiquito” , expresó la comunicadora.

Eugenio puntualizó al decir que a él, aunque le llame alguien desconocido para trabajar, no le cobra en el primer momento; finalmente también se dijo sorprendido de todas las condiciones que piden las nuevas generaciones para poder trabajar.

"Quieren trabajar desde su casa, ellos te ponen las condiciones, no quieren ir a trabajar, te piden dinero por adelantado y quieren que les pagues ya; yo no puedo con eso, no puedo" .

La opinión de los cibernautas se muestra dividida, pues aunque varios criticaron la postura del actor de "Radical", otros coincidieron con su punto de vista.