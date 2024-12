Erick Cerón niega robo de joyas de Silvia Pinal

El ex maquillista asegura que está muy asustado ante las acusaciones.

Durante la lectura del testamento de Silvia Pinal se desataron varios rumores, donde se habló sobre un supuesto robo de joyas, donde el maquillista de la difunta actriz, Erick Cerón fue señalado como presunto culpable, por lo que ya rompió silencio y asegura estar muy asustado ante las acusaciones.

Fue durante el programa de Ventaneando, donde Rosario Murrieta señaló a Cerón haber hurtado sus joyas, como un collar con valor de 2.5 millones de dólares: “nos están comentando que son pues un lote de joyas que desapareció de la casa de doña Silvia”.

Erick habló sobre lo sucedido durante una entrevista con De Primera Mano, donde contó su reacción tras tales acusaciones de robo y venta de las joyas de Pinal. Cerón mencionó que no entiende porque lo quieren involucrar a él.

“Yo no sé por qué, no entiendo por qué se van hacia mí. A mí me sorprende. No sé por qué ahora me quieren involucrar, yo no sabía ni dónde estaban las joyas ni nada. Siempre había una persona ahí conmigo, que es cuando arreglaba a la señora. No entiendo cuál es el daño que me quieren hacer. Yo no soy una persona mala, yo me he dedicado a trabajar, tampoco vivo de lujos” , explicó.

De la misma manera, Erick externó sentirse con temor ante las acusaciones en su contra, por lo que se encuentra en búsqueda de asesoramiento jurídico: “estoy asustado, yo nada más me dedicaba a trabajar, no era de que yo me quedara a convivir con ellos, a excepción de sus cumpleaños"

El ex maquillista aceptó que sí llegó a tomar unos vestuarios de la actriz que se encontraba dentro de una bodega, y que, de acuerdo con sus declaraciones, estaba apunto de ser desechado.

“Yo tengo dos vestuarios del teatro, por qué los tomé, porque estaba vaciando la bodega donde estaba el teatro de la señora. Ese día iba a haber un evento, yo tomé ese vestuario porque ya se iban a la basura, aclaro” , declaró.

El joven reiteró que no es mala persona y que no entiende las razones por las que quieran dañar su imagen: “yo no entiendo por qué, no he sido mala persona con nadie. Pueden preguntarle a la Gordita Galindo, también tuve la oportunidad de convivir con Tina Galindo, con Matilde Obregón. No entiendo el daño que me quieren hacer a mí”.

Además, aprovechó para negar todas las versiones que afirman que él empeñó las joyas, ya que para realizar este tipo de procesos, se requiere registrar su identidad para poder realizar dicha transacción.

“Yo sé, nunca lo he hecho y nunca lo haré porque afortunadamente vivo tranquilamente. El Monte de Piedad tiene un registro, te piden registrarte, para empeñar algo te piden identificación, no entiendo cómo dicen que yo fui a empeñar, no hay manera” , expresó.