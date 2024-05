Enrique Guzmán confiesa que Rocío Dúrcal fue su amor imposible

El cantante señaló que nunca se animó a hablarle de sus sentimientos, sin embargo, destaca que, entre los dos siempre existió una conexión especial que aún guarda en su corazón.

El cantante 81 años fue entrevistado por Matilde Obregón, quien lo cuestionó acerca de cuál de las canciones que interpreta en su show 'La caravana del rock & roll' es la que más le conmueve.

Sin dudarlo, Guzmán respondió que 'Acompáñame', debido a que le recuerda a su gran amiga Rocío Dúrcal (1944 - 2006), con quien hizo famoso el tema cuando, en 1966, protagonizaron la cinta del mismo nombre.

Guzmán confesó que, de hecho, ya no suele interpretar la canción, escrita para ser cantada a dueto, con nadie más, luego de una experiencia sobrenatural que vivió.

Los acontecimientos tuvieron lugar después de que 'la Dúrcal' falleciera; él estaba a punto de ofrecer un concierto, en el que Angélica María lo acompañó para cantar este tema y, cuando empezaron a interpretarlo, las campanas de la iglesia frente a la que se encontraban empezaron a sonar.

Extrañado, don Enrique envió a una de las personas de su producción a que se cerciorarse quién había tocado las campanas y, al percatarse de que no se encontraba nadie en el campanario, atribuyó el sonido a una queja del más allá de la cantante española, inconforme de que cantara a dueto su canción con otra persona que no fuera ella.

"Era Semana Santa, hicimos un festival en un área en mar abierto, junto a una iglesia, y Angélica empezó a cantar conmigo Acompáñame´ y, en ese momento, comenzaron a sonar las campanas, pero no había nadie en la Iglesia, entonces dije: ´-Aquí alguien me está reclamando´, y era Rocío, porque mandé a mi secretario a que fuera a ver quién está tocando la campana, no había noticias de nadie jalando el hijo de las campanas" , contó.

Fue entonces que tomó la decisión que no volvería a interpretar el tema con nadie.

"Con nadie más, solamente con ella" , expresó.

Pero la conexión extrasensorial entre Guzmán y Dúrcal venía de mucho tiempo atrás, pues el también actor confió que siempre presentía cuando la española visitaba México, sin que ella le diera a conocer la noticia, y viceversa.

"Rocío tenía una vibración muy especial, cuando llegaba a México yo sentía que venía a México, la llamaba por teléfono y sí, acaba de llegar, o yo llegaba a España y ella sentía que yo estaba allá, entonces nos íbamos de juerga todas las noches, agarrábamos la fiesta toda la noche" , detalló.

Fue así que reconoció que siempre estuvo enamorado de ella, aunque nunca sostuvieron una relación.

"(Me enamoré) con toda mi alma, pero nunca fuimos amantes, nunca tuvimos acercamientos sexuales, la amo y la amé mucho" , reconoció.

Finalmente, don Enrique reconoció que, si nunca intentó tener una relación con la actriz, fue porque en esa época era muy mujeriego y no estaba interesado en tener algo estable con ninguna persona.

"Yo tenía muchas aventuras y muchos clavitos por clavar en paredes, no tenía ganas de tener una novia ni mucho menos, así que fuimos muy amigos".