Maribel Guardia revela dónde descansarán las cenizas de Julián Figueroa

Descartó la posibilidad de que sean depositados en Juliantla, lugar de origen de Joan Sebastian y que se había mencionado como opción. Maribel desea que cuando ella fallezca, sus restos descansen junto a los de su hijo, algo que no sería posible si las cenizas de Julián se llevan a Juliantla.

Maribel Guardia continúa con su vida a pesar del dolor por la muerte de su hijo Julián Figueroa, ocurrida el pasado 9 de abril por un infarto mientras dormía en su casa. La cantante y actriz, quien cumplió 64 años en mayo, compartió en redes sociales fotografías de la graduación de su nieto José Julián y de unas vacaciones en las que nuevamente posó en bikini, mostrando su fortaleza ante sus más de 9 millones de seguidores en Instagram.

En una reciente entrevista con los medios, Maribel admitió que aunque su corazón está roto, volverá a ser la misma de siempre, posando en fajas y en bikinis. "Nada más que me partieron el corazón", confesó. A pesar de que el dolor es profundo y hay días difíciles, la artista busca sanar y honrar la memoria de su hijo. "He pasado por una etapa muy dura, pero estoy feliz, estoy tratando de salir adelante dándole honor a mi hijo y a Dios, que me ha dado la vida" , expresó.

Maribel también reveló que su nieto José Julián tiene un gran parecido con su padre, Julián Figueroa, tanto físicamente como en su forma de ser, lo que se convierte en un gran motor en su vida.

En cuanto a los restos de Julián, se descartó la posibilidad de que sean depositados en Juliantla, lugar de origen de Joan Sebastian y que se había mencionado como opción. Maribel desea que cuando ella fallezca, sus restos descansen junto a los de su hijo, algo que no sería posible si las cenizas de Julián se llevan a Juliantla.

"Yo creo que no, por ahora las cenizas las tengo en la casa, me siento muy plena ahorita, tal vez en un futuro me gustaría ponerlas en una Iglesia cerca de la casa y cuando yo me muera me pongan junto a él; si lo pongo en Juliantla, a mí no me van a enterrar en Juliantla; quiero que cuando muera me pongan con Julián" , reveló.

Maribel Guardia se muestra fuerte y resiliente ante la pérdida de su hijo, enfrentando el dolor y encontrando formas de seguir adelante, siempre honrando su memoria y mostrando su amor por él y su familia.