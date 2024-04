Humberto Vélez, la voz de "Homero Simpson"

Para muchos fans de Los Simpsons en Latinoamérica, el doblaje es lo que hace mucho más especial el programa, todo esto gracias a que, según cuenta Humberto, se salieron de las normas establecidas del doblaje neutro.

Un día como hoy, pero en 1987, se emitía en Estados Unidos el primer episodio de Los Simpson, la famosa serie animada de Matt Groening que es una de las más longevas de la historia.

Hoy, que se celebra el Día Mundial de los Simpsons, Humberto Vélez, actor de doblaje que presta su voz a Homero Simpsons desde el inicio de la serie hasta el día de hoy, habló en exclusiva para e Media sobre cómo este personaje ha impactado a tantas generaciones desde hace más de 30 años.

"Creo que es un personaje verdadero, es decir, no está hecho de ninguna mentira, sino de exageraciones. De manera que lo odioso de que es un alcohólico, un marido inútil, un mal padre, un tipo que no paga ni el cable... el delincuente social que es Homero Simpson, tendría que resultar en alguien odioso. Pero como es una sátira todos lo adoran. Es un género literario perfectamente bien escrito", reflexionó Humberto Vélez para e Media.

Para el también director de doblaje el éxito de los Simpsons está en el análisis de sus personajes, no sólo los protagonistas Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie, sino en todos los demás que componen el programa.

"No solo es el análisis de esa familia disfuncional, sino también del pueblo y cada uno de los personajes que representa una fracción de la humanidad. Los hombres se ven reflejados en Homero Simpson, pero también hay un montón de personajes para que tú digas 'así soy yo, así son mis vecinos, así son mis jefes'. Es la vida real puesta en una caricatura", dijo Vélez.

Una joyita de doblaje

Para muchos fans de Los Simpsons en Latinoamérica, el doblaje es lo que hace mucho más especial el programa, todo esto gracias a que, según cuenta Humberto, se salieron de las normas establecidas del doblaje neutro.

"No nos apegamos a las reglas estrictas del doblaje neutro. Lo hicimos como creímos que se tiene que hacer, y a la gente le gustó. A mis clientes no les desagradó, de hecho creo que ni lo vieron, lo cual me benefició porque al final me dejaron hacer lo que yo quisiera", bromeó.

Frases como "Anda la osa", "Me quiero volver chango", "A la grande le puse Cuca" y más son las favoritas de los fans de Los Simpsons en Latinoamérica, algo que Humberto asegura, no estaban dentro del libreto original.

"Se adaptaron porque en el libreto original venían cosas que estaban más o menos con la misma estructura. 'Me quiero volver chango' no significa que literalmente te quieras convertir en un mono. En el libreto venía una frase que denotaba sorpresa, impotencia, enojo. Así que le copié la frase a un compañero mío y cuando la dijimos, todos se azotaron de risa. Y así se quedó esa y muchas otras frases que se quedaron en la serie", explicó.

Humberto dijo que darse cuenta de la fama de Homero Simpson lo hizo comprometerse a hacer mejor su trabajo, aunque es algo que, a sus casi 70 años de edad, sigue sin creerlo.

"Estaba yo en Zacatecas y me fui a la universidad, a la Facultad de Ciencias este estaba proporcionando los lentecitos para ver el eclipse. Había un tumulto bastante fuerte y pues nomás me metí allí y todo el mundo empezó a sacarse fotos conmigo y yo les decía 'oye, tú tómale fotos al eclipse', y así fue", relató.

"Ya me ha pasado que cuando abro la boca todo el mundo quiere saludos y ya no me dejan salir de ahí. Pero fue muy significativo que no sé si sea tonto o qué, que la gente se tomara fotos conmigo en vez de estar viendo el eclipse, que para mí era el espectáculo del siglo".

Homero Simpson no existe

El fenómeno social que es Homero Simpson hace que a Humberto, de pronto, lo confundan con el personaje, por lo que se ha visto obligado a decir algo por lo que, incluso, ha sido atacado en las redes.

"Homero no existe. Yo no soy Homero, y la voz de Homero, pues no es la voz de Homero, sino la mía. Yo soy el dueño de esa voz y no soy Homero", declaró.

"Me ha pasado que de repente se me acercan y me dicen 'Oye, Homero. ¿Y por qué rayos le dijiste tal insulto al estúpido y sensual Flanders?' Yo no se lo dije. Es más, yo ni me acordaba de que había dicho eso. ¿No? Las dije una vez y todos las estan escuchando todo el tiempo. Es un fenómeno curioso al que me sigo adaptando a mis 70 años".

Al día de hoy, Humberto atribuye su llegada a Los Simpsons como un golpe de suerte, pues este icóncio personaje ficticio llegó para cambiar su vida, algo por lo que estará eternamente agradecido.

"La suerte existe y. Y mi mamá decía que no, pero yo digo que si; yo descubrí que la suerte existe. ¿Y por qué digo eso? Porque yo soy muy afortunado y muy suertudo de que me tocara darle voz a un personaje como él", finalizó.