"Deberían estar presos": Violeta Isfel habla de su relación con sus padres

La actriz impactó a todos al explicar los motivos por los que se distanció de su familia.

Violeta Isfel rompió el silencio sobre el distanciamiento con sus padres e hizo impactantes revelaciones de los motivos que la orillaron a cortar el contacto con ellos.

Fue hace una semana que, por medio de un podcast, reveló que no mantiene contacto con sus padres desde hace tiempo, lo que provocó críticas y comentarios negativos en su contra.

Finalmente, por medio de una entrevista a 'De Primera Mano', la actriz de 'Atrévete a Soñar' se pronunció al respecto de las reacciones negativas que recibió por lo que dijo en el podcast.

"He recibido mucho ‘hate’ por esa parte, porque dicen: ‘Ay, te dieron la vida y te vale’, ‘¿cómo te atreves?'" , comenzó Violeta.

La actriz impactó a todos al revelar que las cosas cambiaron cuando ocurrió una situación familiar tan grave que, según dijo, sus padres deberían estar en la cárcel.

"Esto es algo que no le he dicho a nadie, pero yo creo que es momento: la situación delicada por la cual tuve que tomar la decisión de soltar a mi familia biológica es que ambos deberían estar presos, los dos" , reveló.

"No puedo a lo mejor darte ya detalles más finos, pero lo que sí te puedo decir es que las circunstancias se pusieron tan graves que ellos deberían estar en la cárcel, los dos" .

Comentó que aun no sabe si debería demandar a sus padres o denunciarlos, ya que necesita asesoría legal, pero está segura que tomó la decisión correcta al alejarse de ellos por su propio bien y el de su hijo.

"Hasta que llegó por ahí un detonante en donde ya estaban a 5, 4, 3, 2 de… es que no sé si denunciarlos o demandarlos, no tengo idea, porque no tengo claros los términos legales" , explicó.

"Sí fue como darme cuenta de que yo no iba a permitir que sus propias decisiones vinieran a embarrar lo que a mí me ha estado tanto trabajo encontrar en mí misma primero y después construir esta maravillosa familia que he construido, al lado de mi hijo, primero, y después con mi esposo" .