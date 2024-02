Helena Rojo se enteró de su diagnóstico meses antes de morir

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó y lamentó el fallecimiento de Rojo a través de sus redes sociales.

El fallecimiento de la reconocida actriz mexicana Helena Rojo a los 79 años ha dejado consternada a la comunidad artística y ha sorprendido a muchos de sus seguidores, ya que el diagnóstico de cáncer que la aquejaba no había sido revelado públicamente.

Helena Rojo, conocida por su destacada carrera en el mundo de las telenovelas y el cine, mantuvo en secreto su lucha contra el cáncer, prefiriendo vivir su padecimiento de forma discreta. Fue durante las grabaciones de la telenovela 'Vencer la culpa' que la actriz se enteró de su enfermedad, según confirmó la productora Rosy Ocampo en una entrevista con Foro TV.

Ocampo reveló detalles sobre cómo la actriz abordó su diagnóstico a mitad de las grabaciones de la telenovela. Según la productora, Rojo pidió hablar con ella para discutir el futuro de su participación en la producción.

" Tuve el privilegio de trabajar con ella en esta que fue su última telenovela; 'Vencer la culpa', justamente a mitad de la telenovela, ella se enteró del diagnóstico que tenía de cáncer, que ya era un cáncer muy avanzado ", destacó Ocampo.

Te puede interesar Fallece la actriz mexicana Helena Rojo tras luchar contra el cáncer

A pesar del diagnóstico complicado, Helena Rojo expresó su disposición a someterse a tratamiento. En una reunión con la productora, planteó la posibilidad de ausentarse de la producción, pero luego decidió seguir adelante con su personaje, Ángeles Román, hasta el final de la historia.

" Incluso, vimos la forma de poder desaparecer al personaje de una manera justificada, sin embargo, pasando un par de semanas, volvió a hablar conmigo y me dijo: '¿Sabes qué?, no, yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo, y voy a ver la manera de llevarlo en paralelo; esperar a que termine la novela, terminar este trabajo, no sé si sea el último' ", relató Ocampo.

La decisión de Helena Rojo de continuar trabajando a pesar de su enfermedad fue elogiada por la productora, quien la describió como valiente y profesional.