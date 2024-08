Daniela Romo planeaba retirarse tras la muerte de Tina Galindo

La actriz confesó lo difícil que ha sido sobrellevar el duelo por la muerte de la productora, quien fue una de sus amigas cercanas

Daniela Romo externó a los medios de comunicación lo complicado que ha sido para ella sobrellevar el duelo de su amiga, la productora Tina Galindo, quien murió el pasado enero a la edad de los 78 años por complicaciones de las secuelas que le dejó el Covid-19.

Fue durante un encuentro que tuvo con diferentes medios para promocionar su nueva telenovela Amor Amargo, después de cuatro años de ausencia regresa a las novelas, pues externó que el trabajar es la mejor manera de sanar.

“ Que vaya, no son los mejores momentos de mi vida, pero bueno, el trabajo, este trabajo en especial, siempre sana. El hecho de poder crear y de poder compartir y de poder imaginar y de poder tener la mente en otras partes, eso ayuda muchísimo ”, comentó.

A la artista se le cuestionó que si el alejarse de la vida artística se le había pasado por la mente, a lo que Romo respondió con un rotundo “Sí, la verdad pensé en dejar todo, pero bueno, la vida sigue, y ya lo dije un día, yo tengo que honrar a las personas que me dieron y me ayudaron a estar en donde estoy, a ser lo que soy”.

La intérprete de “Yo no te pido la luna” comentó que no sabe qué pasará con el testamento de Silvia Pinal, dado que Tina Galindo quien era su albacea falleció: “ lo que pasa es que cuando una persona fallece, ya no existe el ser albacea, ya no es, el viernes, estuvo en casa de la hermana de Tina y comieron, no sé qué habrán hablado ”.