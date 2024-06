Daniela Castro abandona Televisa y se une a elenco de TV Azteca

La actriz con casi cuarenta años de trayectoria estelarizará su primera producción fuera de Televisa.

Daniela Castro, una de las figuras favoritas del público con su protagónico en la telenovela 'Cadenas de amargura', de 1991, anuncia que su regreso a las telenovelas, luego de cinco años de ausencia, será, por primera vez, en TV Azteca.

'Cautiva por amor' es la producción de TV Azteca con la cual la televisora espera retomar al público amante de los melodramas. Será protagonizada por Litzy, con la participación de Alejandra Lazcano y el papel antagónico a cargo de Daniela Castro, quien afirma que la historia de la telenovela es lo que la animó a integrarse a la televisora: "Es parte de mi trayectoria, a veces no he aceptado proyectos porque la historia no me atrae, no me convence, o la siento medio débil, prefiero no hacerla" .

Temas de la telenovela

Sobre la historia, la estrella de telenovelas como 'Lo que la vida me robó', comenta que trata temas como el machismo y el tráfico de personas: "Está muy fuerte, pero es una realidad" .

Sobre su personaje, Castro no reveló detalles por petición de producción, sólo pudo decir: "Soy tremenda porque no es la villana mala que va y esconde, es una villana sutil pero es malévola" . De sus compañeros de trabajo, Daniela expresa: "Tenemos un reparto maravilloso, directores maravillosos, una producción maravillosa" .

De su regreso a las telenovelas, la ganadora de cinco premios TVyNovelas, afirma que le encanta: "Volver de esta manera, yo ya tenía cinco años de no trabajar, precisamente porque no se había dado la oportunidad" .

En esta telenovela, Daniela Castro comparte escenas con su hija Danka, experiencia de la que habla la galardonada actriz: "es una sensación muy especial, muy extraña porque ella ya es mayor de edad y le busca a su personaje y está metidísima" .

De su ingreso a la cadena televisiva, Daniela Castro declara sentirse "muy contenta y muy agradecida con TV Azteca porque es importante a veces el cambio. Es un gran proyecto" .