Daniel Bisogno temió por tener VIH antes de ser hospitalizado

El pasado 29 de mayo, Bisogno fue hospitalizado de emergencia por problemas hepáticos.

Daniel Bisogno, conocido presentador de televisión, ha revelado recientemente detalles impactantes sobre su estado de salud y los momentos de angustia que vivió luego de que hace unas semanas fuera hospitalizado de emergencia debido a graves complicaciones de salud, específicamente problemas hepáticos. La noticia fue comunicada por Pati Chapoy en el programa 'Ventaneando' el 29 de mayo, donde informó que el conductor se encontraba en terapia intensiva.

Después de varios días en el hospital, Bisogno fue dado de alta el 2 de junio, y se conocieron más detalles sobre su condición de salud. Chapoy explicó que el presentador había sido sometido a una cirugía debido a las várices en el esófago, que estuvieron a punto de provocar una ruptura. Aunque Daniel ha hecho algunas apariciones esporádicas en redes sociales, se ha mantenido alejado de las cámaras mientras continúa su proceso de recuperación.

Sin embargo, en una entrevista grabada, el conductor regresó al programa que conduce para revelar la aterradora situación que vivió antes de recibir un diagnóstico certero, pues antes de que se descubriera la causa de sus síntomas, llegó a temer que fuera portador del VIH.

Problemas de salud

El presentador recordó que sus malestares comenzaron en 2017, cuando sufrió un robo en su casa, lo cual provocó un aumento repentino de sus niveles de azúcar en sangre, sin embargo en ese momento no le prestó mucha atención al incidente. Posteriormente, atravesó por un proceso de divorcio, un periodo de depresión debido a la distancia con su hija y una considerable pérdida de peso, lo que debilitó aún más su sistema inmunológico.

" Empecé a sentirme débil, a sentirme mal y a pasarla muy mal. Cuando comencé con el programa 'Lagunilla mi barrio', estuve al borde del desmayo varias veces debido a mi debilidad, pero no sabía cuál era la causa. Me hice pruebas de todo y mis defensas estaban tan bajas que pensaron que podría tener amibas. Luego, el médico me sugirió que me hiciera la prueba del VIH ", contó.

Con el fin de mantener su situación en privado, Bisogno decidió hacerse la prueba en un laboratorio poco concurrido y de reputación dudosa. Sin embargo, el resultado inicial fue "parcialmente" positivo, lo cual lo llenó de angustia. De inmediato contactó a su médico para compartir el resultado, pero debido a las dudas sobre su veracidad, le aconsejaron que se sometiera a un segundo estudio en el laboratorio del hospital para obtener un diagnóstico definitivo.

Con un estado de ánimo muy bajo, Daniel acudió a la cita y le explicaron que, si el resultado era negativo, se lo informarían ese mismo día. En caso contrario, sus muestras serían enviadas a Estados Unidos para confirmar el diagnóstico.

Bisogno guardó en secreto su preocupante situación debido a los prejuicios existentes en torno al tema. El resultado de la prueba nunca llegó, lo que le hizo suponer que era positivo, y desesperado, pidió a su médico que le diera la pastilla de inmediato, pero el doctor le instó a mantener la calma y someterse a un recuento viral. Finalmente, el lunes llegó y el resultado del estudio fue negativo, lo que le devolvió la esperanza.

Pensó en lo peor

A pesar de esta noticia alentadora, Bisogno continuó experimentando una disminución alarmante de sus defensas. Días antes de su ingreso al hospital, mientras estaba en el baño, descubrió un coágulo y se dio cuenta de que tenía un problema grave. En ese momento, llamó a su ex esposa para contarle lo sucedido y pedirle que lo llevara al hospital, sintiendo un profundo miedo.

En la sala de urgencias, Bisogno reconoció que el temor se apoderó de él por completo, llegando a pensar que no volvería a ver a su hija e incluso se despidió de ella, recordando ese momento entre lágrimas.