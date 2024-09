Reportan que Daniel Bisogno está entubado y en terapia intensiva

Los conductores de "Ventaneando" hablaron del estado de salud de su colega tras someterse a un trasplante de hígado

Los conductores de "Ventaneando" dieron a conocer que su compañero Daniel Bisogno se encuentra entubado y en terapia intensiva tras someterse a un trasplante de hígado.

Alejandro Bisogno, hermano de Daniel, dijo en entrevista para el programa de Azteca que detalló que el también actor llevaba meses esperando un donador.

" Creo que fue el momento correcto, todos los estudios que le hicieron los resultados fueron perfectos, recuperó masa muscular, ha vuelto ha ser Daniel Bisogno ", agregó.

Sin embargo, la cirugía se complicó y tuvo una duración de seis horas, lo que llevó a la familia vivir momentos de angustia.

“ El camino de casa de mi hermano al hospital... mi hermano al final, yo daría la vida por él (...) fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera: ‘Si algo me pasa encárgate de que no le falte nada a Michaela ”, comentó el hermano de Daniel Bisogno.

Lamentablemente, hasta la redacción de esta nota, el conductor seguía entubado y en terapia intensiva, pero se espera que permanezca una semana en el hospital para su recuperación.

" No ha podido hablar mucho, la verdad es que sigue intubado, de hecho lo van a extubar en las próximas horas, pero, bueno ya con movimientos (...) No puede ir más gente por lo menos hasta que esté en terapia intermedia ", comentó Alejandro.

Cabe recordar que la madrugada de este jueves, las redes sociales de "Ventaneando" solicitaban "de modo urgente" donadores de plaquetas para Bisogno.