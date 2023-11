Ya hay fecha de estreno para segunda temporada de House of the Dragon

La segunda temporada de House of the Dragon, la aclamada precuela de 'Games of Thrones', se programó para estrenarse a principios del verano de 2024. Esta temporada constará de ocho episodios, dos menos que la primera.

En un evento de prensa realizado en Nueva York, el jefe de HBO, Casey Bloys, compartió noticias sobre el futuro de la programación de la cadena de televisión. La información más destacada incluye la fecha de regreso de la popular serie 'House of the Dragon' y otros proyectos de alto perfil.

Además, se reveló que la serie ya se encuentra en una etapa lo suficientemente avanzada como para ofrecer un avance exclusivo, el cual fue proyectado para periodistas. Sin embargo, se impuso la condición de que los detalles de su contenido no se divulguen públicamente.

Bloys anunció que la filmación de la temporada ya concluyó, y actualmente se encuentra en el proceso de postproducción.

Regresa Euphoria

Además de La 'House of the Dragon', Bloys compartió información sobre otros proyectos. La tercera temporada de Euphoria y la tercera temporada de White Lotus se pospusieron hasta 2025. Asimismo, la anticipada serie precuela de HBO basada en la novela de Stephen King IT, titulada Welcome to Derry, también se estrenará en 2025.

Otra noticia es que la producción de la segunda temporada de The Last of Us comenzará en la primavera de 2024, pendiente de la resolución de la huelga de actores. Se espera que esta temporada también se estrene en 2025.