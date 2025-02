La noche de este jueves 20 de febrero se dio a conocer el fallecimiento del conocido conductor, quien enfrentaba complicaciones de salud desde hace meses.

A poco de que se diera a conocer que Daniel Bisogno había fallecido, compañeros conductores de 'Ventaneando' han reaccionado ante su partida, pues fueron algunas de las personas que atestiguaron, muy de cerca, cómo la salud del conductor fue en detrimento en los últimos años.

La noticia del deceso del conductor, también conocido como 'el Muñeco' se dio a conocer a través de las redes sociales de TV Azteca, la televisora para la que trabajó durante toda su trayectoria como conductor, y por la titular de 'Ventaneando', Pati Chapoy, con la que además tenía un vínculo afectivo muy cercano.

"Con inmensa tristeza les informó que Daniel Bisogno falleció" , escribió la periodista mexicana, la que Daniel veía como segunda madre, como dijo en más de una ocasión cuando era entrevistado.

Con inmensa tristeza les informo que #Daniel Bisogno falleció. pic.twitter.com/1cosEbnG9N — Pati Chapoy (@ChapoyPati) February 21, 2025

El conductor Pedro Sola también compartió su dolor ante la pérdida de su compañero a través de su cuenta de X.

El fallecimiento de Daniel Bisogno es muy triste, para mí ha sido así desde que se enfermó y empezó con este calvario tan largo y que lo hemos vivido con él. En Paz descanse nuestro amigo querido, hemos perdido a un gran tipo. — Pedro Sola (@tiopedritosola) February 21, 2025

En el caso de Linet Puente, además de compartir la imagen de la noticia de su fallecimiento, publicada por las cuentas de 'Ventaneando' y 'AMASTV', publicó un breve mensaje que muestra su consternación.

"No hay palabras, descanse en paz, mi Dani querido, aquí estaré siempre para tu chiquita" , expresó en una historia de Instagram.

Ricardo Manjarrez publicó en su cuenta de Instagram un post con unas palabras hacia su compañero difunto, acompañado de varias fotos en donde aparece junto a él.

"Hoy sabemos que no volverá y duele, pero me quedo con todas las risas y consejos que me dio cuando llegué a la sala de Ventaneando y me recibió con una gran sonrisa apoyándome siempre para mejorar" , escribió.

En el caso de Rosario Murrieta, jefa de información del vespertino, expresó lo difícil que resulta tener que dar la noticia, como comunicadora, de la partida de su compañero.