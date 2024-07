¿Arath despotrica contra Mario Bezares por lealtad hacía Paul Stanley?

El conductor de televisión no dudo en decirle fuertes comentarios al comediante.

Arath de la Torre tuvo un enfrentamiento con Mario Bezares poco antes de que Paola Durante se convirtiera en la primera expulsada de esta nueva emisión de "La Casa de los Famosos".

Antes de revelar quién sería eliminado, los famosos enfrentaron a los nominados y expresaron por qué deseaban que salieran del reality. Fue durante este proceso que Arath se paró frente a Mario Bezares y le comunicó que ya se conocía su verdad y que debía irse.

“Me la paso bien, pero creo que ya no puedes aportar más a la casa. La gente conoce tu versión, has logrado tu cometido y tu familia te espera” . Sin embargo, Mario no se quedó callado y respondió: “Eres una persona inteligente y capaz, pero también has dado todo lo que podías. A diferencia de ti, yo aún tengo mucho que ofrecer” .