"No tengo nada que ocultar", Anahí responde a acusaciones de fraude

La artista respondió a los señalamientos en los que la acusan de cometer fraude en el reality de Televisa.

Anahí respondió a las acusaciones de fraude luego de que este lunes trascendiera que Televisa acusa a la cantante de hacer trampa en la más reciente temporada del reality '¿Quién es la Máscara?'

En el comunicado difundido en sus redes sociales, Anahí se defendió de las versiones que sugieren que habría violado las reglas del reality.

“Volver los foros donde inició mi carrera a los dos años de edad, y hoy compartirlo con mis hijos, era para mi una ilusión que se hizo realidad” , mencionó.

Frente a las acusaciones que han circulado, Anahí respondió de manera tajante y dejó en claro que desde el principio aceptó las reglas del programa con la mejor de las intenciones y en coordinación con el equipo de producción por lo que las afirmaciones son "absolutamente falsas" .

"Es muy doloroso lo que está pasando porque yo actué de buena fe y ahora ciertos argumentos absurdos pretenden afectar a mi persona, perjudicar mi reputación y mi trabajo" , declaró.

La originaria de la Ciudad de México recordó con orgullo su carrera de casi 40 años, que comenzó cuando era muy pequeña. Aseguró que su vida y su carrera siempre han sido transparentes y están al alcance del público, por lo que no tiene nada que ocultar.

“Jamás me he prestado a ningún tipo de arreglo que vaya en contra de mis principios. Mi vida, mi carrera y mi trabajo han sido transparentes y están a la vista de todos. Yo no tengo nada que ocultar” , precisó.

Además, Anahí aseguró que está dispuesta a colaborar con las investigaciones correspondientes para esclarecer la situación. "Siempre estaré a favor de que se hagan las investigaciones necesarias, y no dudaré en ejercer las acciones legales que sean necesarias para salvaguardar mi nombre y mi reputación como mujer y como artista".

Finalizó su mensaje reiterando que su mayor deseo es que el tema se aclare por completo, destacando que lo más importante es que prevalezca la "verdad" en todo este proceso.

Los señalamientos surgen luego de que una investigación interna en Televisa arrojó que la cantante obtuvo, a través de su representante, la identidad de los competidores, por lo que le atinó a siete botargas, el máximo nunca antes logrado, ni en la franquicia estadounidense.

Hasta ahora, la investigación habría señalado a un miembro del equipo de la producción encabezado por Miguel Ángel Fox, quien tiene amistad de larga data con la representante de la ex RBD.

En algunos de los programas, se puede establecer cómo la intérprete de 'Latidos' , en algunos casos, soltó los nombres de algunos participantes sin aparente pista sólida entre las opiniones de los demás adivinadores.